Apple’s John Ternus : जॉन टर्नस ने संभाला एप्पल के सीईओ का पदभार , एआई रणनीति है सबसे बड़ी चुनौती

Apple’s John Ternus : दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Apple के नए CEO जॉन टर्नस ने सीईओ का पदभार संभाल लिया है। 1 सितंबर 2026 से जॉन टर्नस (John Ternus) ने Apple के नए CEO की जिम्मेदारी संभाल ली है। वहीं, टिम कुक अब Apple के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। जॉन टर्नस ने 2001 में इंजीनियर के तौर पर एपल से करिअर शुरू किया और करीब 25 साल तक कंपनी में रहते हुए आईफोन, आईपैड, एयरपॉड्स और मैक जैसे उत्पादों पर काम किया। साल 2021 में उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी गई और वह Apple की बड़ी लीडरशिप टीम में भी शामिल हो गए।

CEO का पद छोड़ने के बाद टिम कुक ने Apple से जुड़े लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि Apple के लिए उनके मन में बहुत आभार है।

टेर्नस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) रणनीति है। उन्हें गोपनीयता को प्राथमिकता देने के अपने रुख को बनाए रखने या एआई का उपयोग करके डेटा को वैयक्तिकृत करने की दिशा में आगे बढ़ने के बीच चुनाव करना होगा, जिस दिशा में गूगल और मेटा जैसी प्रतिद्वंद्वी कंपनियां आगे बढ़ रही हैं।

पदभार संभालने के महज आठ दिन बाद, टर्नस 9 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में सीईओ के रूप में अपनी शुरुआत करेंगे, जिसमें ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन के साथ-साथ आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स को पेश किए जाने की उम्मीद है।