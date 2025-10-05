  1. हिन्दी समाचार
अरबाज की पत्नी शूरा खान ने बेटी को दिया जन्म, यूजर्स सोशल मीडिया कपल को दे रहे हैं बधाइयां

बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान (Bollywood Actor Arbaaz Khan) और उनकी पत्नी शूरा खान (Shoura Khan) माता-पिता बन गए हैं। शूरा खान (Shoura Khan)  ने एक बेटी को जन्म दिया है। बता दें कि शूरा खान 04 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती हुई थीं। अरबाज खान (Arbaaz Khan) के घर में आई इस खुशखबरी पर सोशल मीडिया यूजर्स कपल को बधाइयां दे रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

साल 2023 में हुई थी अरबाज और शूरा की शादी

अरबाज खान (Arbaaz Khan) ने पत्नी शूरा को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल (Hinduja Hospital) में भर्ती कराया था। वहीं शूरा ने बच्चे को जन्म दिया। अरबाज खान (Arbaaz Khan) ने साल 2023 में शूरा खान (Shoura Khan) से शादी की थी। दोनों की शादी को दो साल होने वाला है। अब इस कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है।

शूरा की गोदभराई में पहुंचे थे सितारे

बता दें, हाल ही में में शूरा खान (Shoura Khan)  की गोदभराई सेरेमनी भी रखी गई थी। इसमें पूरा खान परिवार शामिल हुआ था। परिवार के अलावा कई बॉलीवुड और टीवी स्टार्स ने भी इस फंक्शन में हिस्सा लेने पहुंचे थे।

गोदभराई में पीले रंग की ड्रेस में नजर आई थीं शूरा

गोदभराई में शूरा खान (Shoura Khan) ने पीले रंग की लॉन्ग ड्रेस पहनी थीं। फंक्शन में शूरा अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आई थीं। शूरा खान बॉलीवुड की फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं। अरबाज और शूरा की मुलाकात पटना शुक्ला के सेट पर हुई थी।

