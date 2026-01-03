  1. हिन्दी समाचार
  3. गिरफ्तार किए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका में चलेगा मुकदमा, लगाया नार्को-टेररिज्म का आरोप

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने शनिवार को घोषणा की कि पकड़े गए वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो पर नार्को-टेररिज्म का आरोप लगाया गया है। उन्हें अमेरिकी न्याय का सामना करना पड़ेगा। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में आरोप लगाए गए हैं। निकोलस मादुरो पर नार्को-टेररिज्म साजिश, कोकीन आयात साजिश, मशीनगन और विनाशकारी उपकरणों के कब्जे में लिया गया है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी (US Attorney General Pamela Bondi) ने शनिवार को घोषणा की कि पकड़े गए वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो (dictator Nicolas Maduro) पर नार्को-टेररिज्म का आरोप लगाया गया है। उन्हें अमेरिकी न्याय का सामना करना पड़ेगा। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores) पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में आरोप लगाए गए हैं। निकोलस मादुरो पर नार्को-टेररिज्म साजिश, कोकीन आयात साजिश, मशीनगन और विनाशकारी उपकरणों के कब्जे में लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ मशीनगन और विनाशकारी उपकरणों के कब्जे की साजिश का आरोप लगाया गया है। उन्हें जल्द ही अमेरिकी धरती पर अमेरिकी अदालतों में अमेरिकी न्याय सामना करना पड़ेगा।

अटॉर्नी जनरल की यह टिप्पणी तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़ा हमला किया था, जिसके दौरान मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया और देश से बाहर ले जाया गया। ट्रम्प ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर बार-बार एक ऐसी सरकार चलाने का आरोप लगाया है, जिसे उन्होंने नारको-टेररिस्ट सरकार बताया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमला सफलतापूर्वक किया है। यह ऑपरेशन अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर किया गया था। रविवार सुबह 11 बजे मार-ए-लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। रूसी विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने को सशस्त्र आक्रामकता का कार्य बताया और कहा कि इस कार्रवाई को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया बहाना अस्वीकार्य है।

