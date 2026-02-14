  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. वंदे मातरम विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी, बोले- ‘भारत माता की जय’ से संविधान की नहीं होती शुरुआत…

वंदे मातरम विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी, बोले- ‘भारत माता की जय’ से संविधान की नहीं होती शुरुआत…

तेलंगाना में हुए नगरपालिका चुनाव (Municipal Elections) और फिर सामने आए नतीजों ने पूरे राज्य की राजनीत में गर्माहट तेज कर दी है। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM chief Asaduddin Owaisi) ने एक साथ कई संसद, हिजाब, वंदे मातरम (Vande Mataram) समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। तेलंगाना में हुए नगरपालिका चुनाव (Municipal Elections) और फिर सामने आए नतीजों ने पूरे राज्य की राजनीत में गर्माहट तेज कर दी है। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM chief Asaduddin Owaisi) ने एक साथ कई संसद, हिजाब, वंदे मातरम (Vande Mataram) समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। ओवैसी ने कहा कि यह वफादारी की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान ‘वी द पीपल’ यानी ‘हम भारत के लोग’ से शुरू होता है, न कि ‘भारत माता की जय’ से।

पढ़ें :- UP Panchayat Elections : चुनाव से पहले बनेगा पिछड़ा वर्ग आयोग, सरकार ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

भाजपा पर साधा निशाना

उन्होंने तेलंगाना में हुए चुनाव को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना नगरपालिका चुनाव (Telangana Municipal Elections) के दौरान भाजपा नेता हर पांच मिनट में उनका नाम तीन बार लेते थे, जिससे ऐसा लगता है कि वे उन्हें पसंद करते हैं। इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (RSS chief Mohan Bhagwat) की तरफ से वीर सावरकर (Veer Savarkar) को भारत रत्न देने की मांग पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने कहा कि अगर वे चाहें तो नाथूराम गोडसे (Nathuram Godse) को भी भारत रत्न दे सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में उनकी पार्टी संरचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, जबकि सरकार केवल तब लाभान्वित होती है जब संसद काम नहीं करती। उन्होंने यह भी बताया कि विपक्ष ने जो दस्तावेज पेश किया, वह सार्वजनिक दस्तावेज था और सरकार इसे खारिज नहीं कर रही।

हिजाब को लेकर क्या बोले ओवैसी

ओवैसी ने हिजाब को लेकर भी अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि मैं देश की विविधता और समावेशिता को बढ़ावा दे रहा हूं, और मेरा सपना है कि एक हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बने।

पढ़ें :- 15 साल बाद अभिनेता आदित्य पंचौली पर दर्ज हुआ था दुष्कर्म का मुकदमा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 24 फरवरी की दी सुनवाई की तारीख

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के बयान ‘कयामत कभी नहीं आएगी और बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं होगा’ पर ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कम से कम उन्होंने उर्दू का शब्द इस्तेमाल किया, जबकि हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है।

बाबरी मस्जिद पर क्या बोले ओवैसी

बाबरी मस्जिद के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) फैसले पर भी ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं अब भी मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला गलत था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) के एक वीडियो पर उन्होंने कहा कि यह वीडियो जातिगत भेदभाव और हिंसा भड़काने वाला था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह वीडियो ओवैसी ने बनाया होता, तो क्या होता।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वंदे मातरम विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी, बोले- 'भारत माता की जय' से संविधान की नहीं होती शुरुआत...

वंदे मातरम विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी, बोले- 'भारत माता की जय' से...

फिल्म ओ ​रोमियो ले बॉक्स ऑफिस पर कि धीमी शुरुआत, शाहिद कपूर ने पोस्ट कर विश किया वैलेंटाइन्स डे

फिल्म ओ ​रोमियो ले बॉक्स ऑफिस पर कि धीमी शुरुआत, शाहिद कपूर...

आधार में जन्मतिथि अपडेट कराने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब सिर्फ जन्म प्रमाणपत्र ही होगा मान्य

आधार में जन्मतिथि अपडेट कराने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब...

विदेशी मुद्रा भंडार में एक हफ्ते में 6.7 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट, सोने की कीमतों में नरमी वजह

विदेशी मुद्रा भंडार में एक हफ्ते में 6.7 अरब डॉलर की बड़ी...

बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान कल ले सकते हैं बांग्लादेश में पीएम पद की शपथ

बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान कल ले सकते हैं बांग्लादेश में पीएम पद...

सुपरस्टार विजय थलापति की रैली में मची हलचल, एक की मौत, पहली भी उनकी रैली में हो चुंकी है मौते

सुपरस्टार विजय थलापति की रैली में मची हलचल, एक की मौत, पहली...