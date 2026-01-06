Video-असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा नेता नवनीत राणा पर साधा निशाना, बोले- ‘तुम 4 नहीं 8 बच्चे पैदा करो, कौन रोक रहा है?’

  1. हिन्दी समाचार
ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने भाजपा नेता नवनीत राणा (Navneet Rana) के एक बयान पर निशाना साधा है। नवनीत राणा (Navneet Rana)  ने कहा था कि देश की जनसांख्यिकीय संरचना (Demographic Structure) पाकिस्तान जैसी न हो जाए, इसलिए उन्हें चार बच्चे पैदा करने चाहिए।

By संतोष सिंह 
मुंबई। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने भाजपा नेता नवनीत राणा (Navneet Rana) के एक बयान पर निशाना साधा है। नवनीत राणा (Navneet Rana)  ने कहा था कि देश की जनसांख्यिकीय संरचना (Demographic Structure) पाकिस्तान जैसी न हो जाए, इसलिए उन्हें चार बच्चे पैदा करने चाहिए। ओवैसी ने राणा का नाम लिए बिना कहा कि मेरे छह बच्चे हैं और तुम 4 नहीं, आठ बच्चे पैदा करो। कौन रोक रहा है?

पढ़ें :- 'शेख हसीना को भी वापस बांग्लादेश भेजो...' ओवैसी ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाने पर दी प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मेरे छह बच्चे हैं और मेरी दाढ़ी सफेद हो रही है। किसी ने कहा था कि चार बच्चे होने चाहिए। चार ही क्यों? आठ बच्चे पैदा करो, कौन रोक रहा है?’

मोहन भागवत और चंद्रबाबू नायडू के बयान का भी किया जिक्र

रैली में असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत (RSS chief Mohan Bhagwat) और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu) के भी बयान का जिक्र किया। दरअसल, टीडीपी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का हिस्सा है और चंद्रबाबू नायडू ने भी ज्यादा बच्चे पैदा करने का बयान दिया था।

उन्होंने कहा कि किसी ने बयान दिया कि मौलाना ने 19 बच्चे पैदा किए। कोई कह रहा है कि चार बच्चे पैदा करो। सभी लोग कह रहे हैं कि और बच्चे पैदा करो। तुम क्यों पैदा नहीं कर रहे? मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम 20 बच्चे पैदा करो। यह कैसा मजाक है?’

जानें  नवनीत राणा ने दिया था क्या बयान?

पढ़ें :- 'जब ट्रंप कर सकते हैं तो मोदी जी क्यों नहीं...' ओवैसी ने की 26/11 के गुनाहगार को पाकिस्तान से भारत लाने की मांग

नवनीत राणा (Navneet Rana) ने कहा था कि कुछ लोगों की कई पत्नियां और कई बच्चे होते हैं, जिससे उनकी जनसंख्या बढ़ती रहती है। इससे निपटने के लिए उन्होंने हिंदुओं से भारत की रक्षा के लिए कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने का आग्रह किया था।’ भाजपा नेता ने कहा, ‘मैं सभी हिंदुओं से अपील करती हूं। सुनिए, ये लोग खुलेआम कहते हैं कि उनकी चार पत्नियां और 19 बच्चे हैं। मेरा सुझाव है कि हमें कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए।’

नवनीत राणा (Navneet Rana) ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह मौलाना हैं या कोई और, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके 19 बच्चे और चार पत्नियां हैं, लेकिन वे 30 बच्चों की संख्या पूरी नहीं कर पाए। वे बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बदलना चाहते हैं, तो हम सिर्फ एक बच्चे से क्यों संतुष्ट हो जाएं? हमें भी तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए।’

