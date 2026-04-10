VIDEO: सीएम ममता ने मेरे खिलाफ रची साजिश- हुमायूं कबीर, कहा- भाजपा और टीएमसी ने मिलकर जारी किया वीडियो

नई दिल्ली। आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने शुक्रवार को एक कथित स्टिंग वीडियो को लेकर पश्चिम बंगाल में मचे हंगामे के बाद साज़िश का आरोप लगाया। यह वीडियो तृणमूल कांग्रेस ने पोस्ट किया था। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अच्छे संबंध हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि 19 दिसंबर के उनके एक वीडियो को ऐसे समय में वायरल करने के पीछे साज़िश है, जब विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। कबीर ने कहा कि 19 दिसंबर का एक वीडियो आठ अप्रैल को वायरल किया जा रहा है। इतने दिनों से सीएम ममता बनर्जी क्या कर रही थीं? यह एक साज़िश है। मैं उन्हें हाई कोर्ट में जवाब दूंगा।

हुमायुं कबीर ने कहा कि सब मिलकर मेरे ख़िलाफ़ यह कर रहे हैं। जब उनसे असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा उनकी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने के बारे में पूछा गया, तो AJUP प्रमुख ने कहा कि इसके बारे में उनसे पूछिए। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बता दे कि कबीर तब से विवादों में घिरे हुए हैं, जब से उन्होंने बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने मुर्शिदाबाद में मस्जिद के निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह भी आयोजित किया था। इस मुद्दे को उठाने के लिए TMC ने उन्हें निलंबित कर दिया था और बाद में पार्टी से निकाल दिया था। जिसके बाद उन्होंने एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई। इससे पहले दिन में ओवैसी की AIMIM ने कबीर के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ने के अपने फ़ैसले की घोषणा की। यह घोषणा TMC द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक स्टिंग वीडियो के बाद हुई। वीडियो AJUP प्रमुख कथित तौर पर यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने एक हजार करोड़ रुपये का सौदा किया है। AIMIM ने कहा कि उसने मुसलमानों की ईमानदारी को लेकर चिंता जताई है। यह ध्यान देने योग्य है कि कबीर ने हालांकि इन आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि यह वीडियो AI-जनरेटेड है।