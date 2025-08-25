असीम अरुण ने सपा पर लगाया वोटों की हेराफेरी का आरोप, अखिलेश यादव बोले-अब ये हटे नहीं तो घट तो जाएंगे ही

लखनऊ। देश में इन दिनों वोट चोरी का मुद्दा गर्माया हुआ है। सत्तापक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने सपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने बकायदा वीडियो जारी कर जानकारी दी। उधर, इसी वीडियो को सपा चीफ अखिलेश यादव ने शेयर कर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अब ये हटे नहीं तो घट तो जाएंगे ही।

अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर ​शेयर किया है। उन्होंने कहा कि, देखना है कि अपनी ही सरकार के कार्यकाल में धांधली का आरोप लगानेवालों को दिल्लीवाले हटाते हैं या लखनऊवाले या ‘दो इंजन के बीच मे…’ वाली कहावत में इनका पत्ता साफ़ होता है क्योंकि दिल्लीवालों को लग रहा है कि हमारे अधीन आनेवाले आयोग पर ‘किसी और के कहने पर’ उंगली उठाई जा रही है और लखनऊवालों को लग रहा है कि हमारे प्रशासन पर ‘किसी और के कहने पर’ आरोप लगाया जा रहा है। अब ये हटे नहीं तो घट तो जाएंगे ही। कभी-कभी ज़्यादा होशियारी भारी पड़ जाती है। ये तो गए।

बता दें कि, असीम अरुण ने कहा कि वह चुनाव आयोग का समर्थन करता हूं, जो चुनाव प्रक्रिया की बची हुई कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट की शुद्धता पर सवाल है। सबसे पहला नाम है नवाब सिंह यादव, जिसे कन्नौज में मिनी सीएम कहा जाता था। समाजवादी पार्टी के समय ब्लॉक प्रमुख, अखिलेश यादव का राइट हैंड मैन। 2024 के लोकसभा चुनाव में नवाब सिंह अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मंच पर खड़ा था। 2024 की वोटर लिस्ट जब हमने देखी तो बूथ संख्या 233 अड़ंगापुर में नवाब सिंह यादव का नाम दर्ज है। इसी के साथ इसी चुनाव में इसी लोकसभा, इसी विधानसभा में बूथ संख्या 299 प्राथमिक विद्यालय, ग्वाल मैदान में भी इसका नाम दर्ज है।

असीम अरुण ने आगे कहा कि नवाब का छोटा भाई वीरपाल यादव पुत्र चेतराम इसके भी दो-दो वोट बने हैं। एक अड़ंगापुर में बूथ संख्या 233 और दूसरा ग्वाल मैदान में बूथ संख्या 300 पर है। तीसरा भाई कलियान सिंह पुत्र चेतराम का भी अड़ंगापुर बूथ संख्या 233 और ग्वाल मैदान बूथ संख्या 300 में वोटर है। असीम अरुण ने बताया कि ये नवाब सिंह यादव वही है, जो 12 अगस्त 2024 में एक नाबालिग बच्ची से रेप के केस में जेल में निरुद्ध है।