फेसबुक पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ पोस्ट करने वाले को असम पुलिस ने आधी रात को उठाया

नई दिल्ली। असम में फेसबुक (Facebook) पर पाकिस्तान समर्थित पोस्ट करना एक शख्स को भारी पड़ गया। पुलिस ने आधी रात को ही उसे गिरफ्तार कर लिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने ‘एक्स’ पर ट्वीट किया, कि करीमगंज पुलिस स्टेशन (Karimganj Police Station) के अंतर्गत सैकुट गांव (Saikut Village) के कबीर अहमद (Kabir Ahmed) के बेटे मोहम्मद मुस्ताक अहमद उर्फ साहेल (Mohammad Mustaq Ahmed alias Sahel) को फेसबुक (Facebook) पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ (Pakistan Zindabad) पोस्ट करने के लिए कल रात गिरफ्तार किया गया।’

Cachar Police has arrested two more individuals for posting content supporting Pakistan on social media:

•Baktar Hussain Barbhuiya, resident of Ramnagar under Sonai Police Station.

•Md. Imran Hussain Borbhuiya, resident of Malugram Ganiwala under Silchar Police Station https://t.co/jVpHujpsxW

