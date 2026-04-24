तीसरी मंजिल से गिरा प्रेमी जोड़ा, युवक की मौत, युवती गंभीर... छत में शराब की बोतल मिली

Bilaspur (C.G): छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के अभिलाषा परिसर स्थित ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में देर रात एक रहस्यमयी घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। एक प्रेमी जोड़ा तीन मंजिला इमारत से नीचे गिरा मिला, जिसमें युवक की मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रात में अचानक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जब लोग अपने घरों से बाहर निकले, तो उन्होंने युवक और युवती को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा। यह दृश्य देखकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं युवती की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक और युवती के बीच प्रेम संबंध थे। बताया जा रहा है कि दोनों देर रात बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर पार्टी करने पहुंचे थे। पुलिस को छत से शराब की बोतल, कुछ कपड़े और अन्य सामान बरामद हुआ है, जिससे मामला और भी रहस्यमय हो गया है।

जानकारी के अनुसार, युवक जब नीचे गिरा तो वह केवल अंडरवियर और बनियान में था। इस स्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या दोनों ने पहले शराब पी, फिर किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद यह हादसा हुआ। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मामला आत्महत्या का है, दुर्घटना है या फिर इसके पीछे कोई अन्य वजह छिपी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जबकि फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवती के होश में आने के बाद ही इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने आ सकेगी। उसके बयान से यह स्पष्ट होगा कि आखिर छत पर क्या हुआ था। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि पुलिस परिजनों और करीबी लोगों से भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है।