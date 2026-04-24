VIDEO: घर में बेटी को बॉयफ्रेंड के साथ देख आग बबूला हुआ पिता, अर्धनग्न अवस्था में बेड से खीच चप्पल से पीटा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देख कर आपकी रूह तक काप जाएगी। वीडियो में एक अधेड़ आदमी अर्धनग्न अवस्था में एक युवती की जमकर पिटाई कर दी। आदमी ने युवती को अनगिनत चप्पल मारे और इस दौरान युवती के साथ जमकर गॉली गालौज भी की।
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देख कर आपकी रूह तक काप जाएगी। वीडियो में एक अधेड़ आदमी अर्धनग्न अवस्था में एक युवती की जमकर पिटाई कर दी। आदमी ने युवती को अनगिनत चप्पल मारे और इस दौरान युवती के साथ जमकर गॉली गालौज भी की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों दोनों पक्षों का सर्पोट कर रहे है। वायरल वीडियो में दावा किया गया है दोनों पिता पुत्री है। इस मामले में कई लोगों ने पुलिस से वीडियो की जांच कर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।
एक पिता ने अपने ही घर में बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लिया।
फिर जो हुआ वो आप वीडियो में देखिए।
इसकी जगह आपकी बहन या बेटी होती तो आप क्या करते? pic.twitter.com/GylpbZXNDr
— Dr Sanika – Skin Specialist (@drsanika0) April 23, 2026
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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि एक पिता ने घर में बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया था। इसके बाद पिता आग बबूला हो गए और बेटी को जमकर मारना शुरू कर दिया। अर्धनग्न अवस्था में पिता ने बेटी को पैर पकड़ कर पहले खीचा और फिर चप्पल से बेटी की पिटाई कर दी। इस दौरान बेटी ने भी पिता को पैरों से मारा। वीडियो में दोनों बीच जमकर गॉली गलौज हो रही है और बेटी बार-बार पिता को मारने के लिए उकसा रही है। वहीं बेड पर एक और युवती बैठी हुए है और एक अन्य व्यक्ति पूरे घटना क्रम का वीडियो बना रहा है। वीडियो वायरल होने बाद अधिकतम लोग पिता को सर्पोट कर रहे है। वहीं कुछ लोग बेटी का साथ दे रहे है। एक यूजर्स ने लिखा कि आजकल बच्चो को छूट होनी चाहिए अगर आपको किसी विशेष धर्म से की जात से परेशानी है, तो उस पर बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए ज्यादातर बच्चे समझते है और फिर भी बच्चे न माने तो चीजों को हालात पर छोड़ देना चाहिए परंतु मर पिटाई किसी बात का हल नहीं है। वहीं एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि एक पिता को जब पता चलेगा इन सभी के बारे में तो चाहे वो पहली बार हो समझना या कई बार हो जब घर पर समझाया जाता है तो उसके विपरीत जरूर करेंगी मुझे नहीं लगता एक पिता के नाते गलत किया। वहीं बेटी का समर्थन करते हुए एक युजर्स ने लिख कि वह बालिग है और अपना फैसला खुद ले सकती है। हालांकि यह वीडिया कहा का है और किसका है यह नहीं पता और पर्दाफाश वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है।