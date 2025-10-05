मोदी और शाह के इशारे पर चुनाव आयोग बिहार में SIR के नाम पर कर रहा है भारी फर्जीवाड़ा : अलका लांबा

  1. हिन्दी समाचार
AICC मुख्यालय नई दिल्ली में रविवार को आयोजित कांग्रेस पार्टी की प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लांबा (Alka Lamba)  ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के इशारे पर चुनाव आयोग (Election Commission) के तरफ से बिहार में SIR के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है।

नई दिल्ली। AICC मुख्यालय नई दिल्ली में रविवार को आयोजित कांग्रेस पार्टी की प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लांबा (Alka Lamba)  ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के इशारे पर चुनाव आयोग (Election Commission) के तरफ से बिहार में SIR के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। बिहार में करीब साढ़े 3 करोड़ महिला मतदाता हैं, लेकिन करीब 23 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। उन्होंने कहा कि ये महिलाएं आगामी विधानसभा चुनावों में वोट नहीं दे पाएंगी। हमारा मानना है- ये फैसला संविधान के खिलाफ है। बिहार के जिन 6 जिलों में लाखों महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उनमें गोपालगंज, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, भोजपुर और पूर्णिया विधानसभा शामिल हैं।

अलका लांबा (Alka Lamba) ने कहा कि बिहार के जिन 6 जिलों में सबसे ज्यादा महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, उनमें करीब 60 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा देखें तो यहां INDIA गठबंधन ने 25 सीटें जीती थीं। यहां करीबी मुकाबला था। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग ने SIR के नाम पर इन्हीं सीटों पर भारी फर्जीवाड़ा करने का काम किया है। बिहार में जहां करीब 23 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए। वहीं, करीब 15 लाख पुरुषों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसी ‘वोट चोरी’ के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रही है, जिसमें हम 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाएंगे।

अलका लांबा (Alka Lamba)  ने कहा कि बिहार में लाखों महिला मतदाताओं के वोट काट दिए गए, ऐसे में हमारा सवाल है जब इन्हीं महिलाओं ने बीते साल लोकसभा चुनाव में वोट डाले थे, तो क्या तब भी ये वोट फर्जी थे? क्या इन्हीं फर्जी वोट से सांसद बने, पूरी सरकार बनी? आज अंतिम समय में नाम जोड़ने और काटने की साजिश चल रही है, लेकिन हम इसका पर्दाफाश करके रहेंगे।

नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग कितनी भी कोशिश कर लें, हम बिहार में ‘वोट चोरी’ नहीं होने देंगे

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)  एक तरफ बिहार में चुनाव को प्रभावित करने के लिए महिलाओं के खाते में पैसा डाल रहे हैं। दूसरी तरफ, उन्होंने चुनाव आयोग (Election Commission) के साथ मिलकर बिहार की करीब 23 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए। नरेंद्र मोदी ने टारगेट कर महिलाओं के वोट काटे हैं और उनके अधिकार भी छीने हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और चुनाव आयोग (Election Commission) कितनी भी कोशिश कर लें, हम बिहार में ‘वोट चोरी’ नहीं होने देंगे।

