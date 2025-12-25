अटल कैंटीन में अब महज 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सरकार का बड़ा ऐलान

  1. हिन्दी समाचार
दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद (Delhi Urban Development Minister Ashish Sood) ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee) की जयंती के मौके पर दिल्ली में 100 अटल कैंटीन (100 Atal canteen) शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा (BJP) के चुनावी वादों में शामिल था और अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।

By संतोष सिंह 
नई दिल्ली। भाजपा सरकार (BJP Government) गुरुवार से 100 नई अटल कैंटीन शुरू करने जा रही है। इन कैंटीनों में सिर्फ 5 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलेगा, जिससे मजदूरों, गरीबों और जरूरतमंदों को सीधा लाभ होगा। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद (Delhi Urban Development Minister Ashish Sood) ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee) की जयंती के मौके पर दिल्ली में 100 अटल कैंटीन (100 Atal canteen) शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा (BJP) के चुनावी वादों में शामिल था और अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है। बताया जाता है कि हर कैंटीन में रोज 500 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी।

