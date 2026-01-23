Attack on Terror : कठुआ के बिलावर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी जैश आतंकी को किया ढेर

कठुआ। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले (Kathua District) के बिलावर इलाके में सुरक्षाबलों ने एक संयुक्त अभियान के दौरान एक पाकिस्तानी जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी (Pakistani Jaish-e-Mohammed Terrorist) को मार गिराया है। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu and Kashmir Police) की एक छोटी टीम ने भारतीय सेना और सीआरपीएफ (CRPF) के सहयोग से अंजाम दी। आईजीपी भीम सेन टूटी (IGP Bhim Sen Tuti) ने बताया कि यह आतंकी पिछले एक महीने से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में था। 7 जनवरी और इससे पहले दिसंबर माह में भी शुरुआती मुठभेड़ों के दौरान आतंकी घेराबंदी से भाग निकलने में सफल हो गया था। हालांकि, इस बार सुरक्षा बलों ने सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन को अंजाम देते हुए आतंकी को ढेर कर दिया।

आईजीपी (IGP) के अनुसार, ऑपरेशन पूरी तरह योजनाबद्ध था और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। फिलहाल क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है ताकि किसी अन्य आतंकी गतिविधि की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।