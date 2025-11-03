Ayodhya News : डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनकर तैयार, नौ नवंबर से होगा अयोध्या प्रीमियर लीग का आयोजन

अयोध्या। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने रामनगरी अयोध्या में डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम (Dr. Bhimrao Ambedkar International Stadium) की सौगात दी है। नौ नवंबर से 26 नवंबर तक अयोध्या प्रीमियर लीग का आयोजन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या धाम (Ayodhya Dham) में पहली बार उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (Uttar Pradesh Cricket Association) की देखरेख में जिला क्रिकेट संघ (District Cricket Association) की ओर से नौ नवंबर से टी 20 की तर्ज पर अयोध्या प्रीमियर लीग (Ayodhya Premier League) का आयोजन किया जा रहा है।

इस प्रतियोगिता में आठ टीम प्रतिभाग करेंगी। सभी टीमों का नाम उत्तर प्रदेश की आठ नदियों सरयू, गंगा, जमुना, बेतवा, हिंडन, चंबल, गोमती व मनोरमा के नाम से होगा, जो हमारी संस्कृति और प्राकृतिक विरासत को दर्शाता है। यह जानकारी जिला क्रिकेट संघ के सचिव मोहम्मद उमेर अहमद ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल होने वाली सभी टीमों का चयन उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (Uttar Pradesh Cricket Association) के अनुभवी चयनकर्ताओं की ओर से ट्रायल के माध्यम से किया जाएगा। एक टीम में 16 सदस्य का चयन होगा जिसमें 11 खिलाड़ी अयोध्या मंडल (Ayodhya Division) के और पांच खिलाड़ी अतिथि प्लेयर होंगे जो कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के हो सकते हैं। इस आयोजन से अयोध्या मंडल (Ayodhya Division) में क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

प्रतियोगिता में कुल 29 मैच खेले जाएंगे, जो कलर ड्रेस और सफेद बॉल से खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में सभी ऑफिशियल उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रतियोगिता का संचालन जय सियाराम ग्रुप आफ कंपनीज (Jai Siyaram Group of Companies) और वेलफेयर सोसाइटी की ओर से किया जाएगा। अयोध्या प्रीमियर लीग (Ayodhya Premier League) के ब्रांड एंबेसडर पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ज्ञानेंद्र पांडेय (Brand Ambassador Former international player Gyanendra Pandey) होंगे। जीतने वाली टीम को 11 लाख रुपये और रनर को 5.50 लाख रुपये पुरस्कार दिया जाएगा।