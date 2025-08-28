Ayodhya News : राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवान की संदिग्ध हालात में मौत, परिसर में लगी थी ड्यूटी

अयोध्या। राम मंदिर (Ram Temple) की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान की संदिग्ध परिस्तिथियों में मौत हो गई है। जवान की पहचान रामहर्ष यादव (53) के रूप में हुई है। 1994 बैच के जवान 30 बटालियन पीएसी गोंडा (30 Battalion PAC Gonda) में तैनात थे। वह राम मंदिर (Ram Temple) परिसर में ड्यूटी कर रहे थे।

अचानक गुरुवार सुबह तबीयत बिगड़ गई। उन्हें श्रीराम हॉस्पिटल (Shri Ram Hospital) पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। हार्ट अटैक (Heart Attack) से मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं।