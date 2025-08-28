  1. हिन्दी समाचार
  3. Ayodhya News : राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवान की संदिग्ध हालात में मौत, परिसर में लगी थी ड्यूटी

Ayodhya News : राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवान की संदिग्ध हालात में मौत, परिसर में लगी थी ड्यूटी

राम मंदिर (Ram Temple) की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान की संदिग्ध परिस्तिथियों में मौत हो गई है। जवान की पहचान रामहर्ष यादव (53) के रूप में हुई है। 1994 बैच के जवान 30 बटालियन पीएसी गोंडा (30 Battalion PAC Gonda) में तैनात थे। वह राम मंदिर (Ram Temple)  परिसर में ड्यूटी कर रहे थे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

अचानक गुरुवार सुबह तबीयत बिगड़ गई। उन्हें श्रीराम हॉस्पिटल (Shri Ram Hospital) पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। हार्ट अटैक (Heart Attack) से मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं।

