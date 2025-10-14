Thama :थामा’ की रिलीज से पहले साई बाबा के दरबार पहुंचे आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना

टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक धमाल मचाने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और एक्टर आयुष्मान खुराना जल्द ही रोमांटिक कॉमेडी हॉरर फिल्म ‘थामा’ में नजर आने वाले हैं। दोनों की फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। फिल्म के सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले एक्टर्स ने शिरडी के साई के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। आयुष्मा और रश्मिका ने साई बाबा के चरणों में सिर झुका कर अपनी आगमी फिल्म की कामना की।

बता दें रश्मिका मंदाना और अभिनेता आयुष्मान खुराना को मंगलवार को शिरडी के साईं मंदिर में देखा गया। दोनों स्टार्स ने साईं बाबा के सामने सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया है और उनके चरण चिन्हों के सामने भी सिर झुकाया. इस मौके पर आयुष्मान और रश्मिका दोनों ही ट्रेडिशनल वियर में दिखे। आयुष्मान क्रीमी कलर के कुर्ते पाजामें में दिखे, जबकि रश्मिका सूट पहने सिर पर दुपट्टा लिए दिखीं. दोनों के हाथों में साईं बाबा को अर्पित करने के लिए गुलाब के फूल भी देखे गए।

आयुष्मान-रश्मिका ने साई बाबा का लिया आशीर्वाद

दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में आयुष्मान ने बताया कि उनके लिए साईं बाबा के दर्शन करना सौभाग्य की बात है. उन्होंने बताया कि वो 17 साल पहले साईं बाबा के दर्शन के लिए आए थे और अब जाकर दोबारा उन्हें दर्शन करने का मौका मिला है, जबकि रश्मिका ने बताया कि वो दूसरी बार बाबा के चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हैं और उनके लिए ये सौभाग्य की बात है। श्री साईबाबा संस्थान की ओर से भी रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना को सम्मानित किया गया।