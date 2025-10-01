दुबई के शेख को कॉलेज की लड़कियां सप्लाई करता था बाबा, व्हाट्सऐप चैट्स से निकला बाबा के काले करतूतों का सच

बाबा चेतान्यानंद की गिरफ्तारी के बाद उनके एक एक करके सभी काले करतूतों का सच सामने आ रहा है। पुलिस की पूछताछ पर बाबा भले की घुमा फिरा का उत्तर दे रहे हैं लेकिन मोबाइल से मिले व्हाट्सऐप चैट्स ने उसकी असलियत को सामने ला दिया है।

इन चैट्स से साफ हो गया है कि बाबा न केवल अपने भक्तों को बहकता था बल्कि और महिला अनुयायियों को बहकाता था, बल्कि विदेशी शेखों तक को लड़कियां सप्लाई करता था। सबसे बड़ा खुलासा उस चैट से हुआ, जिसमें स्वामी ने खुद लिखा कि दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? यह मैसेज सामने आते ही पुलिस भी सन्न रह गई. अब साफ हो चुका है कि यह बाबा धार्मिक चोले और स्कूल की आड़ में बड़े पैमाने पर गर्ल्स सप्लाई रैकेट भी चलाता था और उसका नेटवर्क देश से लेकर खाड़ी देशों तक फैला हुआ था। इस तरह बाबा के एक एक करके सभी काले करतूत का सच सामने आ रहा है।

चैट्स का काला सच

स्वामी चेतान्यानंद के मोबाइल में पुलिस को कई लड़कियों से हुई लंबी बातचीत मिली है। इनमें से ज्यादातर चैट्स उसकी मनमानी, लालसा और धंधे की ओर इशारा करती हैं। बाबा एक चैट में लगातार पूछता है कि बेबी, ड्यूटी पूरी हुई लड़की जवाब देती है कि शिफ्ट पर जा रही हूँ सर। इसके बाद बाबा उसे गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी कहकर मैसेज करता है. लड़की जवाब देती है कि यहां दोपहर है सर, हैप्पी आफ्टरनून. आपने कुछ खाया सर? यहां तक कि सामान्य बातचीत में भी वह लड़कियों को बेबी, डॉटर डॉल और स्वीटी जैसे शब्दों से संबोधित करता था।

लगातार परेशान करने वाला बाबा

कुछ चैट्स में साफ दिखता है कि बाबा दिन-रात एक ही लड़की को मैसेज भेजता रहता था. – स्वीटी बेबी डॉटर डॉल – बेबyyyyy – तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो 😭😭😭 यहां तक कि वह लगातार ‘बेबी… बेबी… बेबी’ लिखकर मैसेज भेजता था. इससे साफ है कि वह लड़कियों पर मानसिक दबाव डालकर उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था.

दुबई कनेक्शन की पोल

सबसे सनसनीखेज चैट तब सामने आई, जब उसने एक लड़की से लिखा कि दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? जब लड़की ने मना कर दिया और कहा कि उसके पास कोई नहीं है, तो स्वामी ने दबाव डालते हुए पूछा कि ये कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारी कोई क्लास मेट, जूनियर हो तो भेजो। बाबा के इस चैट से साफ जाहिर हो रहा है की लड़कियों को बाबा यूज था इसके साथ विदेश में भी भेजता था।

लंदन नंबर से करता था फरारी में संपर्क

पुलिस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि फरारी के दौरान बाबा लंदन का एक वॉट्सऐप नंबर इस्तेमाल कर रहा था। इस नंबर से वह लगातार लड़कियों के संपर्क में था। मोबाइल से बड़े पैमाने पर चैट डिलीट की गई थीं, लेकिन रिकवरी के दौरान कई चौंकाने वाले संवाद सामने आए। इनमें से एक चैट में बाबा ने एक लड़की को बार-बार लिखा बेबी आई लव यू. जब लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया तो भी वह लगातार नए नंबर से संपर्क साधने की कोशिश करता रहा।