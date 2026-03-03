पीवी सिंधु सकुशल वापस लौटीं भारत, दुबई अथॉरिटी और एयरपोर्ट स्टाफ को कहा ‘शुक्रिया’

PV Sindhu returns to India : ईरान-इजरायल युद्ध के बीच दुबई में फंसी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु सुरक्षित भारत लौट आयीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये बेंगलुरु पहुंचने की जानकारी दी है। इसके साथ ही पीवी सिंधु ने ग्राउंड टीम, दुबई अथॉरिटी, एयरपोर्ट स्टाफ, इमिग्रेशन का धन्यवाद किया है।

पीवी सिंधु ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘बैंगलोर में घर वापस और सुरक्षित पिछले कुछ दिन बहुत मुश्किल और अनिश्चित रहे हैं, लेकिन मैं अपने घर वापस आकर सच में शुक्रगुजार हूं। शानदार ग्राउंड टीम, दुबई अथॉरिटी, एयरपोर्ट स्टाफ, इमिग्रेशन और हर उस इंसान का दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस मुश्किल समय में आगे आकर हमारी इतनी अच्छी देखभाल की। ​​हमदर्दी और प्रोफेशनलिज़्म शब्दों से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। अभी के लिए, आराम करने, खुद को रीसेट करने और अगले कदम तय करने का समय है।’

Back home in Bangalore and safe 🙏 The last few days have been intense and uncertain, but I'm truly grateful to be back to my house. A heartfelt thank you to the incredible ground teams, Dubai authorities, airport staff, immigration, and every single person who stepped up and… — Pvsindhu (@Pvsindhu1) March 3, 2026

इससे पहले रविवार को सिंधु ने लिखा था- ‘अभी जो हो रहा है, उसे समझना मुश्किल है। ऊपर से इंटरसेप्शन सुनना और यह देखना कि सब कुछ कितनी तेज़ी से बढ़ गया है, सच में डरावना है। बहुत सारे परेशान करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं, और दुख की बात है कि जो हो रहा है उसकी यही सच्चाई है। दुबई एक ऐसा शहर है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूं, एक ऐसी जगह जो हमेशा सुरक्षित और ज़िंदगी से भरी हुई लगी है, जिससे इस पल को समझना और भी मुश्किल हो जाता है।’

उन्होंने लिखा था, ‘जो भी मैसेज कर रहे हैं और चेक इन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद, यह सच में बहुत मायने रखता है। मैं अभी सुरक्षित हूँ, अपनी टीम के साथ दुबई में फंसी हुई हूं, और हम ठीक हैं क्योंकि ईरान के साथ युद्ध को लेकर हालात लगातार बदल रहे हैं। एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मची हुई है, कई परिवार फंसे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब बस उम्मीद कर रहे हैं कि हम इससे जल्द ही निकल जाएं। ऐसे पल आपको याद दिलाते हैं कि आम ज़िंदगी कितनी नाज़ुक है। इससे प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और शांति के लिए प्रार्थना कर रही हूं।’