बाबा वेंगा ने साल 2023 में तीसरा विश्व युद्ध होने की थी भविष्यवाणी, इस्राइल-हमास युद्ध से लोग डरे

नई दिल्ली। बाबा वेंगा (Baba Venga) ने साल 2023 के लिए भी कई भविष्यवाणियां की थीं, जो बेहद डराने वाली हैं। इनमें अभी तक कई सच साबित हो चुकी हैं। अब लोगों के मन में सवाल है कि क्या बाबा वेंगा (Baba Venga) की बाकी भविष्यवाणियां भी सच साबित होंगी? अगर ऐसा होता है, तो धरती पर तबाही मच सकती है।

बाबा वेंगा (Baba Venga) की भविष्यवाणी के मुताबिक, साल 2023 में तीसरा विश्व युद्ध (Third World War) हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि परमाणु हमला भी हो सकता है, जिससे धरती पर तबाही मच सकती है। इस्राइल और फिलीस्तीन (Israel and Palestine) के आतंकी संगठन हमास (Terrorist Organization Hamas) के बीच शुरू हुई जंग ने लोगों को डरा दिया है। अब लोगों के मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध (Third World War) शुरू हो चुका है।

बता दें कि आतंकी संगठन हमास ने शनिवार को इस्राइल पर हमला किया था, जिसके बाद इस जंग की शुरुआत हुई थी। हमास के हमले के बाद इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) ने एलान किया कि ‘हम युद्ध में हैं। बता दें कि हमास ने तेल अवीव समेत देश भर के अलग अलग शहरों और कस्बों पर हमास ने 5,000 से अधिक रॉकेट दागे थे। इस्राइल और हमास के बीच चल रही जंग के बाद दुनिया दो गुटों में बट गई है। इसके बाद अब लोगों को तीसरे विश्व युद्ध (Third World War) का डर सता रहा है। अगर यह जंग तीसरे विश्व युद्ध (Third World War) में बदलती है, तो धरती पर तबाही मच जाएगी।

अगर इस्राइल और फिलीस्तीन (Israel and Palestine) के नाम पर इस जंग में दुनिया के दूसरे देश भी लड़ते दिखें, तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बाबा वेंगा (Baba Venga) की भविष्यवाणी में सबसे डराने वाली बात परमाणु हमला है। अगर कोई देश परमाणु हमला करता है, तो इसके बाद मचने वाली तबाही का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है।

इसके अलावा बाबा वेंगा (Baba Venga) ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि कोई देश जैविक हथियारों से हमला करेगा, जिसमें हजारों लोगों की मौत होगी। उन्होंने इस साल को त्रासदी वाला बताया है। बाबा वेंगा (Baba Venga) ने आशंका जताई थी कि इस साल भयानक युद्ध होगा और सोलर सुनामी आएगी। रूस और यूक्रेन के बीच पहले से ही युद्ध जारी है। अब इसके बाद इस्राइल और फिलीस्तीन (Israel and Palestine) के आतंकी संगठन हमास के बीच जंग शुरू हो गई है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि बाबा वेंगा की यह भी भविष्यवाणी सच साबित होती है या नहीं।

बाबा वेंगा (Baba Venga) उन भविष्यवक्ताओं में शामिल हैं, जिन पर पूरी दुनिया यकीन करती है। बाबा वेंगा (Baba Venga) ने सोवियत संघ के विघटन, अमेरिका में आतंकी संगठन अलकायदा के 9/11 हमले, आईएसआईएस के उदय समेत कई भविष्यवाणियां की थीं जो बिल्कुल सच साबित हुईं। बाबा वेंगा ने दुनिया के खत्म होने से लेकर युद्ध और आपदा तक की भविष्यवाणियां की थीं।

बाबा वेंगा (Baba Venga) का नाम वांगेलिया पांडेवा गुशतरोवा (Vangelia Pandaeva Gushtarova) था और वह बुल्गारिया की एक महिला फकीर थीं। साल 1911 में बाबा वेंगा (Baba Venga) का जन्म हुआ था। 12 साल की उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। 11 अगस्त 1996 को 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। बाबा वेंगा (Baba Venga) ने अपनी मौत से पहले सन् 5079 तक की भविष्यवाणी कर दी थीं।