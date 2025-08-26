Security Beefed Up Ahead Of Ganesh Chaturthi: बबीना पुलिस ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हाईवे पर की चेकिंग

Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थी को लेकर हर जगह तैयारियां शुरू हो गयी हैं। बप्पा के स्वागत के लिए सभी भक्त तैयार हैं। इसे लेकर हर जगह जांच अभियान चयले जा रहे हैं ताकि त्योहार को अच्छे से मनाया जाये कोई विवाद न हो पाये । ऐसे में झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बबीना थाना पुलिस ने रात भर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कस्बे के मुख्य स्थानों पर जांच की।

पुलिस ने बस स्टैंड, शराब के ठेके, रेलवे स्टेशन और हाईवे पर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। यह कार्रवाई आगामी गणेश चतुर्थी के मद्देनजर की गई। इसके साथ ही थाना प्रभारी पांडे ने बताया कि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके, इसलिए पुलिस फ़ेस्टिवल्स के आने से पहले जांच और भी चीजों को लेकर पूरी तरह एक्टिव है।

पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। थाना प्रभारी ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि नजर आए, तो तुरंत बबीना थाने को सूचित करें।