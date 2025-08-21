UP News: बाहुबली भाइयों ने टोयोटा वर्कशॉप सुपरवाइजर को पिस्टल की बट से पीटा, गोली मारने की दी धमकी

सुल्तानपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ गाड़ी बनाने में हुई देरी को लेकर दो बाहुबली भाइयों ने वर्कशॉप सुपरवाइजर को पिस्टल की बड से पीटा है। ये मामला चिनहट स्थित मटियारी के सनी सनी टोयोटा वर्कशॉप की है। इसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उनके पास से लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुई है।

जानिए क्या है पूरा मामला

सीतापुर के महमूदाबाद स्थित मोहल्ला शहजादी निवासी प्रमोद विश्वकर्मा सनी टोयोटा की मटियारी वर्कशॉप में सुपरवाइजर हैं। पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 10-12 दिन पहले सुलतानपुर के खैराबाद निवासी शहाबुद्दीन अपनी गाड़ी लेकर आए सर्विस के बाद वह गाड़ी देखने आए और कहा कि गाड़ी में क्या काम कराए हो? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको बहुत मारेंगे। कारण पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं बताया और कहा गाड़ी लेकर जा रहे हैं, जिसकी हिम्मत हो रोक ले।

इसके बाद गाड़ी लेकर चले गए। प्रमोद ने फोन किया तो आरोपित ने कहा कि बाहर दिखोगे तो एक सप्ताह के अंदर जरूर गोली मार देंगे। मंगलवार को फिर दूसरी गाड़ी लेकर आए और बिना अनुमति गाड़ी कटर पालिश के लिए लगा दी।टीम से कहा कि जल्दी पालिश कर दो। इस पर टीम ने दूसरे कस्टमर की गाड़ी पहले से खड़ी होने की बात कही और दस दिन का समय मांगा। आरोप है कि इसके बाद शहाबुद्दीन और उसका भाई शावेज प्रमोद को मारने के लिए दौड़े। गाली-गलौज करते हुए उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। प्रमोद ने बचाव का प्रयास किया तो शहाबुद्दीन गाड़ी से पिस्टल लेकर आया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पिस्टल की बट से हमला कर दिया।

अन्य कर्मचारियों ने बचाव का प्रयास किया तो शहाबुद्दीन का भाई शावेज ईंट उठाकर मारने दौड़ा। कर्मचारियों ने किसी तरह प्रमोद को बचाया। इस घटना का वीडियो बनाकर किसी कर्मचारी ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। पीड़ित प्रमोद ने चिनहट कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि शहाबुद्दीन और शावेज को गिरफ्तार किया गया है। दोनों वर्तमान में न्यू हैदराबाद इलाके में रहते हैं।

सपा प्रमुख के साथ फोटो प्रसारित

प्रमोद का आरोप है कि दोनों दबंग किस्म के हैं और सुलतानपुर के बाहुबली भी हैं। इनकी एक फोटो सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। चिनहट इंस्पेक्टर के मुताबिक सुलतानपुर पुलिस से संपर्क कर दोनों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। पिस्टल का लाइसेंस निरस्त कराने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा।