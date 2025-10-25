  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. बांस : प्लास्टिक का एक शानदार स्थायी विकल्प

बांस : प्लास्टिक का एक शानदार स्थायी विकल्प

बांस पारंपरिक प्लास्टिक के लिए एक शानदार और व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभर रहा है, जो कई पर्यावरणीय और कार्यात्मक लाभ प्रदान करता है। जैसे-जैसे प्लास्टिक प्रदूषण का वैश्विक संकट तीव्र होता जा रहा है, यह तेजी से बढ़ता हुआ, अत्यधिक नवीकरणीय संसाधन विभिन्न उद्योगों में गति प्राप्त कर रहा है, दैनिक वस्तुओं से लेकर उन्नत सामग्रियों तक।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बांस पारंपरिक प्लास्टिक के लिए एक शानदार और व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभर रहा है, जो कई पर्यावरणीय और कार्यात्मक लाभ प्रदान करता है। जैसे-जैसे प्लास्टिक प्रदूषण का वैश्विक संकट तीव्र होता जा रहा है, यह तेजी से बढ़ता हुआ, अत्यधिक नवीकरणीय संसाधन विभिन्न उद्योगों में गति प्राप्त कर रहा है, दैनिक वस्तुओं से लेकर उन्नत सामग्रियों तक। बाम्बू एक गेम चेंजर क्यों है प्लास्टिक प्रतिस्थापन के रूप में बांबू की उपयुक्तता इसकी अद्वितीय प्राकृतिक गुणों और इसे संसाधित करने के अभिनव तरीकों से उत्पन्न होती है

पढ़ें :- नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के विकास का बनने जा रहा है प्रतीक : मुख्यमंत्री योगी

अंतिम नवीकरणीय संसाधन

तेजी से विकास: बांबू पृथ्वी पर सबसे तेजी से बढ़ते पौधों में से एक है, जिसमें कुछ प्रजातियां प्रतिदिन कई फीट बढ़ती हैं। इससे यह अविश्वसनीय रूप से नवीकरणीय हो जाता है और इसका मतलब है कि इसे पुनः रोपण की आवश्यकता के बिना बार-बार काटा जा सकता है, क्योंकि इसकी जड़ प्रणाली बरकरार रहती है।

कम इनपुट खेती: इसमें पनपने के लिए न्यूनतम पानी, खाद या कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। यह मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार करता है और इसमें कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की उच्च क्षमता होती है, जो एक शक्तिशाली कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है।

उच्च भौतिक गुण

पढ़ें :- छात्रा का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के प्रकरण में प्रशासनिक टीम ने मदरसे में की जांच, एक ही केम्पस में चल रही पांच संस्थाओं के दस्तावेज किए जब्त

शक्ति और स्थायित्व: प्राकृतिक बांस में असाधारण ताकत होती है, जिसमें कई पारंपरिक सामग्रियों से काफी अधिक तन्यता होती है, जिनमें कुछ मामलों में स्टील भी शामिल होता है।

उत्पाद में बहुमुखी प्रतिभा: बांस का उपयोग पारंपरिक रूप से प्लास्टिक से बने उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें रसोई उपकरण (कपियाँ, कटोरे, कटरी), पैकेजिंग, कपड़ा, फर्नीचर और यहां तक कि निर्माण सामग्री भी शामिल हैं। ️

बायोडिग्रेडेबिलिटी और पारिस्थितिक अनुकूलता

पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल: पारंपरिक प्लास्टिक के विपरीत, जिसे विघटित होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, शुद्ध बांबू एक जैविक सामग्री है जो पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से टूट जाती है और इसमें कोई विषैले अवशेष या माइक्रोप्लास्टिक नहीं रहता।

गैर विषैले: बांबू उत्पाद स्वाभाविक रूप से प्लास्टिक में पाए जाने वाले हानिकारक रसायनों से मुक्त होते हैं, जैसे बीपीए और फाथालेट। नवीन बांबू-आधारित सामग्री प्लास्टिक को बदलने की गति बांस आधारित सामग्री के दो मुख्य प्रकारों के माध्यम से आगे बढ़ रही है। बांबू प्लास्टिक कम्पोजिट (बीपीसी बीपीसी एक हाइब्रिड सामग्री है जो बांस फाइबर या पाउडर को प्लास्टिक पॉलिमर (जैसे पॉलीएथिलीन या polypropylene) के साथ मिलाकर बनाई जाती है।

पढ़ें :- सरकार की लचर पैरवी से नाराज सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों का बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन

उद्देश्य: इन कम्पोजिट का उद्देश्य प्लास्टिक की स्थायित्व और मोल्डबिलिटी को बनाए रखना है तथा तेजी से बढ़ती प्राकृतिक फिलर का उपयोग करके समग्र प्लास्टिक सामग्री को कम करना है।

अनुप्रयोग: उनका उपयोग अक्सर बाहरी डेकिंग, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं के लिए किया जाता है जिन्हें उच्च शक्ति और मौसम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है।

चुनौती: कई बीपीसी में अभी भी प्लास्टिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो पूर्ण बायोडिग्रेडेबिलिटी को रोकता है और रीसाइक्लिंग को जटिल बनाता है, जिससे पूरी तरह से टिकाऊ समाधान का लक्ष्य कमजोर हो जाता है। पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल बांबू आणविक प्लास्टिक हालिया प्रगति, विशेष रूप से चीन में, वास्तव में टिकाऊ बायोप्लास्टिक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रक्रिया: शोधकर्ताओं ने गैर-विषैले विलायक का उपयोग करके बांस सेल्युलोज को आणविक स्तर तक भंग करने और फिर अणुओं को एक कठोर, प्लास्टिक जैसी सामग्री में पुनः इकट्ठा करने के तरीके विकसित किए हैं।

प्रदर्शन: यह नई सामग्री तन्यता, आकार और थर्मल स्थिरता के मामले में पारंपरिक तेल आधारित प्लास्टिक से मेल खाती है या इससे भी बेहतर काम करती है।

सफलता: महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उन्नत बांस प्लास्टिक ने 50 दिनों के भीतर मिट्टी में पूरी तरह से बायोडिग्रेड करने या बंद लूप प्रणाली में प्रभावी ढंग से पुनर्चक्रित होने की क्षमता प्रदर्शित की है, जिससे यह वास्तव में टिकाऊ औद्योगिक सामग्री का एक आकर्षक उम्मीदवार बन गया है। ग्लोबल एक्शन: प्लास्टिक के लिए बांबू पहल इसकी क्षमता को पहचानते हुए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और सरकारें बांस के उपयोग को बढ़ावा दे रही हैं। चीनी सरकार के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बांबू और रतन केंद्र (INBAR) द्वारा शुरू की गई बांस प्लास्टिक के विकल्प (BASP)

पढ़ें :- Alert! प्लास्टिक जार का अचार बना रहा आपको बीमार, डॉक्टर ने बताया खतरे की घंटी

पहल का उद्देश्य है : प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए बांस का लाभ उठाएं। बांस आधारित उत्पादों के लिए एक औद्योगिक प्रणाली स्थापित करें। जलवायु परिवर्तन को कम करने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देना। निष्कर्ष बांस वैश्विक प्लास्टिक संकट के लिए सबसे आशाजनक प्राकृतिक समाधानों में से एक प्रस्तुत करता है। इसकी त्वरित नवीकरणीयता, पर्यावरणीय लाभ और अंतर्निहित शक्ति इसे एक आदर्श आधार सामग्री बनाती है। जबकि प्रारंभिक बांस-प्लास्टिक कंपोजिट में पूर्ण बायोडिग्रेडेबिलिटी के संबंध में सीमाएं थीं, नई आणविक इंजीनियरिंग रणनीतियाँ उच्च प्रदर्शन वाली, पूरी तरह से बायोडिग्रेड योग्य बांस आधारित प्लास्टिक प्रदान कर रही हैं जो उद्योगों को क्रांतिकारी बनाने और पेट्रोलियम-आधारित पॉलिमर पर हमारी निर्भरता को काफी कम करने के लिए तैयार हैं। प्लास्टिक से बांस में परिवर्तन केवल एक पर्यावरण-अनुकूल प्रवृत्ति नहीं है – यह स्थायी भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के विकास का बनने जा रहा है प्रतीक : मुख्यमंत्री योगी

नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के विकास का बनने जा रहा है प्रतीक...

सरकार की लचर पैरवी से नाराज सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों का बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन

सरकार की लचर पैरवी से नाराज सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों का बेसिक शिक्षा...

Bihar Assembly Elections 2025 : पप्पू यादव का बीजेपी पर कटाक्ष, बोले-मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?

Bihar Assembly Elections 2025 : पप्पू यादव का बीजेपी पर कटाक्ष, बोले-मेरे...

तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला, बोले-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं और केवल वोट लेने आते हैं बिहार में

तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला, बोले-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्ट्री गुजरात में...

बांस : प्लास्टिक का एक शानदार स्थायी विकल्प

बांस : प्लास्टिक का एक शानदार स्थायी विकल्प

सिडनी में RO-KO का चला बल्ला, भारत ने 9 विकेट से जीता तीसरा वनडे

सिडनी में RO-KO का चला बल्ला, भारत ने 9 विकेट से जीता...