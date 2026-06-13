बांदा में थाने के अंदर पिता ने बेटी को चाकू से गोदा, लव मैरिज से था नाराज

बांदा (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बदौंसा थाने के भीतर एक पिता ने अपनी 19 साल की बेटी की चाकू मारकर हत्या कर दी। बेटी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद के लड़के से लव मैरिज की थी, जिससे पिता बेहद नाराज था। पुलिस की कस्टडी और सुरक्षा दावों के बीच हुई इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

मंदिर और कोर्ट में की थी शादी

बदौंसा थाना क्षेत्र की इंदिरा कॉलोनी की रहने वाली शिवानी (19) का गांव के ही ललित वर्मा (20) से पिछले 4 साल से अफेयर था। दोनों अलग-अलग जाति के थे। 18 मई को शिवानी और ललित घर से भाग गए और उन्होंने मंदिर व रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी कर ली। लड़की के लापता होने पर उसकी मां रन्नो देवी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

थाने के भीतर काउंसलिंग के दौरान हमला

पुलिस ने शुक्रवार को दोनों को मध्य प्रदेश के सतना जिले से बरामद किया और बदौंसा थाने लेकर आई। इसके बाद दोनों के परिजनों को बुलाया गया। थाने में पुलिस और काउंसलर की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही थी। काउंसलर ने शिवानी को उसके माता-पिता के साथ अकेले में बात करने का समय दिया।

कमरे में पिता सत्यकुमार चौहान (55) ने शिवानी को समझाने की कोशिश की कि लड़का दूसरी बिरादरी का है और इससे समाज में बदनामी हो रही है, इसलिए वह ललित को छोड़ दे। लेकिन शिवानी अपनी जिद पर अड़ी रही और उसने कहा, “मैंने ललित से शादी की है, अब उसी के साथ जीना-मरना है।”

3-4 सेकंड में ताबड़तोड़ वार

बयान दर्ज होने के बाद शिवानी को वन स्टॉप सेंटर भेजा जाना था। तभी कमरे से बाहर आते ही, करीब 15-20 लोगों की मौजूदगी में, पिता सत्यकुमार ने अचानक चाकू निकाला और महज 3 से 4 सेकंड के भीतर बेटी पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। बेटी को लहूलुहान देख मां मौके पर ही बेहोश हो गई।

अस्पताल में तोड़ा दम, आरोपी पिता गिरफ्तार

गंभीर रूप से घायल शिवानी को तुरंत अतर्रा सीएचसी ले जाया गया, जहां से उसे बांदा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने मौके पर ही आरोपी पिता को दबोच लिया। मृतका की मां की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है।