कपिल शर्मा के ‘कैप्स कैफे’ पर गोलीबारी का साजिशकर्ता गैंगस्टर गिरफ्तार, इस गैंग से है कनेक्शन

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की अपराध शाखा ने कनाडा में कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के रेस्टोरेंट पर गोलीबारी की साजिश रचने के मामले में गैंगस्टर बंधु मान सिंह (Bandhu Maan Singh) को गिरफ्तार किया है। वह गोल्डी ढिल्लों गिरोह (Goldy Dhillon’s Gang) का एक कुख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के मुताबिक, उसके पास से एक चाइनीज पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध सुरेन्द्र कुमार (Joint Police Commissioner of Crime Surendra Kumar) मामले को लेकर दोपहर में प्रेस कॉफ्रेंस करेंगे।

पिछले कुछ महीनों में लगातार हुई ‘कैप्स कैफे’ पर फायरिंग

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के कनाडा स्थित ‘कैप्स कैफे’ (Caps Cafe) पर पहली बार फायरिंग जुलाई में और दूसरी बार फायरिंग अगस्त महीने में हुई थी। दिवाली से पहले तीसरी बार कपिल के कैफ पर फायरिंग की गई है। कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के कैफे पर पहले हुई फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी, तीसरी बार भी हमले की जिम्मेदारी इसी गैंग ने ली है। यह गिरोह बॉलीवुड हस्तियों को धमकियां देने के लिए चर्चा है।

इससे पहले तीन आरोपी कनाडा से किए गए थे निर्वासित

इससे पहले कनाडा में मशहूर कमेडियन कपिल शर्मा (Famous comedian Kapil Sharma) के कैप्स कैफे पर फायरिंग करने वाले तीन आरोपियों को कनाडा सरकार ने डिपार्ट करने के आदेश जारी किए थे। तीनों के तार पंजाब से जुड़े हैं।यह कार्रवाई दा कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) की तरफ से की गई थी। एजेंसी ने ब्रिटिश कोलंबिया में पंजाबी मूल के व्यवसाय मालिकों को निशाना बनाकर चल रहे जबरन वसूली नेटवर्क से जुड़ी एक जांच के बाद इन तीन भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया था।