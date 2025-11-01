Bangladesh :  मोहम्मद यूनुस के अत्याचारों के खिलाफ आईसीसी पहुंची शेख हसीना की पार्टी  ,  लगाए हैं ये आरोप

Bangladesh : बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग ने पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ अपराधों की जांच की मांग करते हुए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का दरवाजा खटखटाया है। अवामी लीग ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बहुआयामी वैश्विक अभियान तेज कर दिया है।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी पार्टी ने यूनुस पर सुनियोजित साजिश के तहत हिंसक विद्रोह के जरिए असंवैधानिक रूप से सत्ता हथियाने का आरोप लगाया है। लंदन स्थित कानूनी फर्म डॉटी स्ट्रीट चैंबर्स (Firm Doughty Street Chambers) ने हेग स्थित ICC में अवामी लीग का प्रतिनिधित्व किया था। इस फर्म ने पिछले सप्ताह खुलासा किया था कि उसने रोम संविधि के अनुच्छेद 15 के तहत एक याचिका दायर की है, जो ICC अभियोजक को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अपराधों के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर जाँच शुरू करने का अधिकार देता है।

लॉ फर्म ने अपनी याचिका में “जुलाई 2024 से अब तक 400 अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोपों को उजागर किया है, जिनमें से कई की हिंसक भीड़ द्वारा पिटाई और लिंचिंग के ज़रिए हत्या की गई है।” इसमें अभियोजक से पार्टी पदाधिकारियों और शेख हसीना की पूर्व सरकार से जुड़े माने जाने वाले अन्य लोगों के खिलाफ की गई “प्रतिशोधात्मक हिंसा (“Retaliatory violence), जो अदालत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अपराधों के बराबर है” की जाँच शुरू करने का आह्वान किया गया है।

इसमें कहा गया है कि यह संचार गवाहों के बयान (वीडियो साक्ष्य के साथ) की मदद से समर्थित है, जिसमें क्रूर हत्याओं (brutal murders) की जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है, ‘‘इन अपराधों की बांग्लादेश में निष्पक्ष जांच या अभियोजन की कोई वास्तविक संभावना नहीं है और इसके परिणामस्वरूप दोषियों को दंडमुक्ति मिल जाएगी।’