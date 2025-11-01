  1. हिन्दी समाचार
  3. Bangladesh :  मोहम्मद यूनुस के अत्याचारों के खिलाफ आईसीसी पहुंची शेख हसीना की पार्टी  ,  लगाए हैं ये आरोप

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग ने पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ अपराधों की जांच की मांग करते हुए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का दरवाजा खटखटाया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

