वर्ल्ड कप से बायकॉट करने पर बंग्लादेश में मचा बवाल, बांग्लादेशी अभिनेत्री ने सरकार की कड़ी निंदा

नई दिल्ली। बांग्लादेशी थिएटर एक्ट्रेस और डायरेक्टर रोकेया प्राची (Bangladeshi theatre actress and director Rokeya Prachi) ने अंतरिम सरकार के भारत में T20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) मैच खेलने से इनकार करने की निंदा की है। इसे एक हथियार बनाया गया राजनीतिक कदम बताया है। प्राची ने मुहम्मद यूनुस का प्रशासन दोनों देशों के बीच दरार डालने के लिए भारत विरोधी भावना का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होने जोर देकर कहा कि आम जनता 1971 से भारत के समर्थन के लिए आभारी है। यह भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का उनका हथियार है। यह पूरे देश के लोगों के विचार नहीं हैं। आम लोग ऐसा नहीं सोचते।

रोकेया प्राची ने कहा कि हम अब भी महसूस करते हैं कि भारत हमारा दोस्त है और हम 1971 की वजह से आभारी हैं। उन्होंने कहा कि अवामी लीग के नेता मोहिबुल हसन चौधरी नौफेल ने बांग्लादेश सरकार के भारत में T20 वर्ल्ड कप मैचों का बहिष्कार करने के फैसले की आलोचना की और इसे सरकार की एक सस्ती राजनीतिक चाल बताया। यहां तक ​​कि बीएनपी के कुछ नेताओं ने भी, जो अब देश में असल में सरकार चला रहे हैं इस अनुचित और अजीब फैसले पर असंतोष व्यक्त किया है। क्योंकि यह सरकार हर चीज में फेल हो गई है। इसलिए वह अब जनता की राय और जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस भारत विरोधी कार्ड को खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यह सरकार की सिर्फ एक सस्ती राजनीतिक चाल है। उन्होंने कहा कि नेताओं की प्रतिक्रियाएं तब आईं जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पहले आईसीसी से अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा हवाला देते हुए ICC T20 वर्ल्ड कप मैचों को भारत से बाहर श्रीलंका में शिफ्ट करने का अनुरोध किया था। ICC ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आगामी ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने मैचों को भारत से बाहर ले जाने के BCB के अनुरोध को खारिज कर दिया, जो आगे की राह पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। BCB के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने गुरुवार को कन्फर्म किया कि ICC द्वारा उनके रिक्वेस्ट को खारिज करने के बाद भी BCB भारत में अपने ICC मेन्स वर्ल्ड कप मैच न खेलने के अपने फैसले पर कायम है। ICC सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर विचार करेंगे। अगर व​ह आने वाले मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत का दौरा करने पर सहमत नहीं होते हैं। मौजूदा शेड्यूल के अनुसार बांग्लादेश को सात फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 अभियान की शुरुआत करनी है। लिटन दास की अगुवाई वाली टीम को इसके बाद 9 फरवरी को उसी जगह पर इटली का सामना करना है, जिसके बाद वे फिर से कोलकाता में इंग्लैंड का सामना करेंगे। इंग्लैंड का सामना करने के बाद बांग्लादेश को मुंबई जाकर वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के साथ मैच खेलना है।