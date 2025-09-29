Bareilly Riot : मौलाना तौकीर के करीबी डॉ. नफीस का मार्केट सील, पुलिस का हाथ काटने की दी थी धमकी

बरेली। यूपी के बरेली जिले में बवाल कराने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान (Maulana Tauqeer Raza Khan) फिलहाल जेल में बंद हैं। वहीं उनके करीबी आईएमसी के पूर्व प्रवक्ता डॉ. नफीस (Former IMC spokesperson Dr. Nafees) और पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम खां पर पुलिस व प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। बरेली नगर निगम टीम (Bareilly Municipal Corporation Team) ने सोमवार को नावल्टी चौराहे स्थित डॉ. नफीस की मार्केट को सील कर दिया है। नफीस ने बवाल से पहले पुलिस के हाथ काटने और वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी। शहर के नावल्टी चौराहे पर पहलवान साहब के मजार के पास स्थित नफीस की मार्कट पहले से ही विवादित है। मार्केट नाले पर बनी होने का मामला कोर्ट में चल रहा है, जिस पर स्टे है।

36 दुकानों के साथ आईएमसी दफ्तर भी सील

नावल्टी स्थित मार्केट में 36 दुकानों के साथ मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza Khan) की पार्टी इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (IMC) का दफ्तर भी है, जो दूसरे फ्लोर पर है। दुकानों के साथ आईएमसी (IMC) का दफ्तर भी सील किया है। डॉ. नफीस मौलाना तौकीर का दाहिना हाथ बताया जाता है। वह खुद को वक्फ की बोर्ड संपत्ति का मुतवल्ली (संपत्ति की देखरेख करने वाले) बताकर किराये की वसूली करता है।

वक्फ की संपत्ति की खरीद फरोख्त के भी मामले

डॉ. नफीस पर वक्फ की संपत्ति के साथ उसकी खरीद फरोख्त के भी आरोप लग चुके हैं। नौमहला मस्जिद के पास वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बनाई गई दुकानों को भी बेचने के मामले ने तूल पकड़ा था। हालांकि दबाव में आकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण डॉ. नफीस पर उसके बिगड़ैल बोल अब भारी पड़ते जा रहे हैं।

डॉ. नफीस ने हाथ पैर काटने की धमकी दी थी धमकी

डॉ. नफीस ने आई लव मोहम्मद (I Love Mohammad) लिखे पोस्टर उतारने पर किला इंस्पेक्टर को हाथ पैर काटने और वर्दी उतारने की धमकी दी थी। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो में वह कहा रहा है कि मैंने किला इंस्पेक्टर से साफ कह दिया कि बैनर पर हाथ लगाया तो हाथ काट लूंगा। वर्दियां नहीं बचेगी। इस वीडियो के वायरल होने पर किला थाने में नफीस के खिलाफ रिपोर्ट लिखी है।