  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Bareilly Riot : मौलाना तौकीर के करीबी डॉ. नफीस का मार्केट सील, पुलिस का हाथ काटने की दी थी धमकी

Bareilly Riot : मौलाना तौकीर के करीबी डॉ. नफीस का मार्केट सील, पुलिस का हाथ काटने की दी थी धमकी

यूपी के बरेली जिले में बवाल कराने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान (Maulana Tauqeer Raza Khan) फिलहाल जेल में बंद हैं। वहीं उनके करीबी आईएमसी के पूर्व प्रवक्ता डॉ. नफीस (Former IMC spokesperson Dr. Nafees) और पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम खां पर पुलिस व प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बरेली। यूपी के बरेली जिले में बवाल कराने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान (Maulana Tauqeer Raza Khan) फिलहाल जेल में बंद हैं। वहीं उनके करीबी आईएमसी के पूर्व प्रवक्ता डॉ. नफीस (Former IMC spokesperson Dr. Nafees) और पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम खां पर पुलिस व प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। बरेली नगर निगम टीम (Bareilly Municipal Corporation Team) ने सोमवार को नावल्टी चौराहे स्थित डॉ. नफीस की मार्केट को सील कर दिया है। नफीस ने बवाल से पहले पुलिस के हाथ काटने और वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी। शहर के नावल्टी चौराहे पर पहलवान साहब के मजार के पास स्थित नफीस की मार्कट पहले से ही विवादित है। मार्केट नाले पर बनी होने का मामला कोर्ट में चल रहा है, जिस पर स्टे है।

पढ़ें :- 'आई लव मोहम्मद' के बाद 'आई लव योगी आदित्यनाथ' के लगे होर्डिंग्स, सोशल मीडिया पर हो रही वायरल

36 दुकानों के साथ आईएमसी दफ्तर भी सील

नावल्टी स्थित मार्केट में 36 दुकानों के साथ मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza Khan) की पार्टी इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (IMC) का दफ्तर भी है, जो दूसरे फ्लोर पर है। दुकानों के साथ आईएमसी (IMC) का दफ्तर भी सील किया है। डॉ. नफीस मौलाना तौकीर का दाहिना हाथ बताया जाता है। वह खुद को वक्फ की बोर्ड संपत्ति का मुतवल्ली (संपत्ति की देखरेख करने वाले) बताकर किराये की वसूली करता है।

वक्फ की संपत्ति की खरीद फरोख्त के भी मामले

डॉ. नफीस पर वक्फ की संपत्ति के साथ उसकी खरीद फरोख्त के भी आरोप लग चुके हैं। नौमहला मस्जिद के पास वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बनाई गई दुकानों को भी बेचने के मामले ने तूल पकड़ा था। हालांकि दबाव में आकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण डॉ. नफीस पर उसके बिगड़ैल बोल अब भारी पड़ते जा रहे हैं।

पढ़ें :- 'लखनऊ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर भीड़ नहीं, पूरा सैलाब आएगा...' मुनव्वर राना की बेटी ने UP पुलिस को किया चैलेंज

डॉ. नफीस ने हाथ पैर काटने की धमकी दी थी धमकी

डॉ. नफीस ने आई लव मोहम्मद (I Love Mohammad) लिखे पोस्टर उतारने पर किला इंस्पेक्टर को हाथ पैर काटने और वर्दी उतारने की धमकी दी थी। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो में वह कहा रहा है कि मैंने किला इंस्पेक्टर से साफ कह दिया कि बैनर पर हाथ लगाया तो हाथ काट लूंगा। वर्दियां नहीं बचेगी। इस वीडियो के वायरल होने पर किला थाने में नफीस के खिलाफ रिपोर्ट लिखी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगाया बड़ा आरोप

बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर...

यूपी अब 'बीमारू' राज्य नहीं, यह भारत के विकास इंजनों में से एक है : सीएम योगी

यूपी अब 'बीमारू' राज्य नहीं, यह भारत के विकास इंजनों में से...

Bareilly Riot : मौलाना तौकीर के करीबी डॉ. नफीस का मार्केट सील, पुलिस का हाथ काटने की दी थी धमकी

Bareilly Riot : मौलाना तौकीर के करीबी डॉ. नफीस का मार्केट सील,...

जातिवादी-परिवारवादी राजनीति नहीं बल्कि विकास हमारा एजेंडा होना चाहिए, यही वर्तमान और भविष्य को संवारेगा: सीएम योगी

जातिवादी-परिवारवादी राजनीति नहीं बल्कि विकास हमारा एजेंडा होना चाहिए, यही वर्तमान और...

Weather Update: दिल्ली में उमस भरी गर्मी तो मुंबई में झमाझम बारिश , IMD ने बताया कब से बदलेगा मौसम का मिजाज

Weather Update: दिल्ली में उमस भरी गर्मी तो मुंबई में झमाझम बारिश...

I love Mohammad: मौलाना तौकीर रजा के 77 लोगों ने उपद्रव के लिए जुटाई थी भीड़, एक पार्षद गया जेल, चार अभी बाकी

I love Mohammad: मौलाना तौकीर रजा के 77 लोगों ने उपद्रव के...