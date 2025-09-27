  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘आई लव मोहम्मद’ के बाद ‘आई लव योगी आदित्यनाथ’ के लगे होर्डिंग्स, सोशल मीडिया पर हो रही वायरल

यूपी में इन दिनों 'आई लव मोहम्मद' का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल भी हो गया। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। अब इसको लेकर पोस्टर वार भी शुरू हो गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

अब एक बीजेपी नेता ने में कई जगह ‘आई लव योगी आदित्यनाथ’ और ‘आई लव बुलडोजर’ की होर्डिंग्स लगाई गई हैं। यह होर्डिंग्स भाजपा युवा मोर्चा, लखनऊ के महासचिव अमित त्रिपाठी की तरफ से लगाई गई हैं। इसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

दरअसल, विवाद की शुरूआत बीते 9 सितंबर को हुई जब कानपुर में बारावफात जुलूस के दौरान सार्वजनिक मार्ग पर ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे बोर्ड लगाए गए। इस पर पुलिस ने नौ नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

वहीं, इस मामले में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि, ‘आई लव मोहम्मद’ कहना कोई अपराध नहीं है। धीरे-धीरे यह विवाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों से निकलकर उत्तराखंड और कर्नाटक तक फैल गया, जहां विरोध-प्रदर्शन और पुलिस की सख्ती देखने को मिली।

 

