आईपीएल में बल्लेबाज कर रहे बेईमानी! अंपायर ने मोटे बैट के साथ अब तक तीन प्लेयर को पकड़ा, जानिए नियम

IPL 2025 Bat Scam: आईपीएल 2025 में एक नए तरह का स्कैम सामने आ रहा है। जिसमें कथित तौर पर कुछ बल्लेबाज तय पैमाने से मोटे बैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन, बीसीसीआई इसको लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है। इस बीच टूर्नामेंट के दौरान अंपायरों द्वारा आकस्मिक बैट चेक किया जा रहा है। जिसमें अब तक दो बल्लेबाजों की चोरी पकड़ी जा चुकी है।

ताजा मामला, बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच का है। जिसमें राजस्थान के बल्लेबाज रियान पराग जब बल्लेबाजी करने आए तो अंपायर ने उनके बैट को चेक किया। अंपायर यह देखना चाहते थे कि रियान का बैट टूर्नामेंट के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार है या नहीं। इस दौरान अंपायर और बल्लेबाज के बीच बहस भी हुई। वहीं, रियान का बैट आईपीएल में तय मानकों पर खरा नहीं उतरा, जिसके बाद उनके बैट को बदला गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इससे पहले, कोलकाता नाइट राइडर्स के दो प्लेयर अवैध बैट के साथ पकड़े गए थे। टीम ऑल राउंडर सुनील नरेन और तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया जिनके बल्ले तय मानकों के मुताबिक नहीं थे। वहीं, नरेन का बैट चेक करते हुए अंपायर का वीडियो भी वायरल सामने आया था। वहीं, मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या भी इस जांच के दायरे में आ चुके हैं। हालांकि, पांड्या का बैट तय मानकों पर खरा उतरा था।

The umpires are doing their job and #RiyanParag's bat is under scrutiny! 🧐

