BB16 Grand Finale Live : सोशल मीडिया ने इनको घोषित किया विनर, जानिए किसे मिले सबसे ज्यादा वोट?

मुंबई। बिग बॉस 16 रविवार रात अपने फिनाले के लिए तैयार है। शिव ठाकरे, प्रियंका चाहर चौधरी, एमसी स्टेन, शालिन भनोट और अर्चना गौतम में से एक ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा। होस्ट सलमान खान के साथ सनी देओल और अमीषा पटेल शामिल होंगे। जबकि कंटेस्टेंट्स भी फिनाले एपिसोड में अपनी शानदार परफॉर्मेंस देंगे। आइए एक नजर डालते हैं ।

विनर को ट्रॉफी देंगे सलमान खान

बिग बॉस का मौजूदा सीजन अपने ग्रैंड फिनाले में विनर के ऐलान के बाद खत्म हो जाएगा। देर रात शो के होस्ट सलमान खान जनता की तरफ से आए वोट के जरिए उस कंटेस्टेंट्स के नाम का ऐलान करेंगे जो बिग बॉस का खिताब अपने नाम करेगा। इस बार शो के विनर के लिए शिव, प्रियंका, अर्चना, शालीन और एमसी स्टैन दावेदारी पेश करेंगे।

विनर के तौर पर प्रियंका हो रही हैं ट्रेंड

‘बिग बॉस 16’ का विनर कौन है अभी इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ है लेकिन प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar Chaudhary) के नाम के चर्चे हर तरफ हैं। प्रियंका आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती हैं। यही नहीं, कई सितारे भी प्रियंका को विनर बनते हुए देखना चाहते हैं।

#BiggBoss16 Finale Top 5 Rankings on Votes

1 #PriyankaChaharChoudhary Winner

2 #ShivThakare

3 #McStan

4 #ArchanaGautam

5 #ShalinBhanot

There might not be money Bag task as prize money is only 21 Lakh left for now, Even if It happens #ArchanaGautam shall take it

— The Khabri (@TheKhabriTweets) February 7, 2023