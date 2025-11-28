Beautiful snowy hill station : सर्दियों में जन्नत देखना है तो आइये यहां , मौसम और एडवेंचर का दिखेगा अनोखा नजारा

भारत में सर्दियों के मौसम में खास खूबसूरती के साथ बर्फ का अनोखा नजारा देखने को मिलता है। इस मौसम में भारत के हिल स्टेशन जन्नत की तरह खूबसूरत दिखते है। हर जगह कुछ अलग ही देखने को मिलता है। कहीं पहाड़ों पर पड़ने वाली बादलों की परछाई आंखों को सुकून देती है तो कहीं मैदानों में सफेद चादर से लगने वाले बर्फ अनोखा नजारा दिखाते हैं। आइए जानते हैं सर्दियों के मौसम में आपके लिए कौन सी जगहें हैं बेस्ट।

औली

हिमालय के तलहटी में बसा उत्तराखंड के गढ़वाल में औली खूबसूरत बर्फीला हिल स्टेशन है। यहां जहां दूर तक फैली सफेद बर्फ की चादर और नंदा देवी व त्रिशूल जैसी ऊंची चोटियों के नजारे दखिने में दिव्य लगते हैं।

यह जगह Skiing and Snowboarding के लिए दुनियाभर में मशहूर है। इसके साथ ही यहां की सर्द हवा और शांत माहौल पर्यटकों को सुकून देता है। यहां आनें के लिए आप देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे तक पहुंचकर आप आसानी से इस शांत, सुकून भरी बर्फीली दुनिया के करीब पहुंच सकते हैं। यहां हर तरफ सर्दियों का असली जादू बिखरा हुआ है।

लेह

लद्दाख सर्दियों में दूसरी दुनिया लगता है। बर्फ से ढका ऊंचा पहाड़ी रेगिस्तान रोमांचक अनुभव कराता है। यहां खुला आकाश मन को सुकून देने वाला होता है। सीधे लेह हवाई अड्डे पर उतरकर आप इस अनोखी और खूबसूरत सर्दियों की धरती को करीब से महसूस कर सकते हैं। चारों ओर शांति फैली रहती है।