  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. सुंदरता किसी मापदंड से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति से तय होती है : तमन्ना भाटिया

सुंदरता किसी मापदंड से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति से तय होती है : तमन्ना भाटिया

फिल्म स्त्री (Film Stree) के हिट सॉन्ग आज की रात के बाद एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) ने फिर धमाल मचाया है। आर्यन खान (Aryan Khan) की डेब्यू वेब सीरीज The Ba**ds of Bollywood* के गाने गफूर में उनके जबरदस्त डांस मूव्स और ग्लैमरस लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। फिल्म स्त्री (Film Stree) के हिट सॉन्ग आज की रात के बाद एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) ने फिर धमाल मचाया है। आर्यन खान (Aryan Khan) की डेब्यू वेब सीरीज The Ba**ds of Bollywood* के गाने गफूर में उनके जबरदस्त डांस मूव्स और ग्लैमरस लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, लेकिन जहां फैंस उनके डांस की तारीफ कर रहे थे, वहीं उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया। कुछ ने इसे “ओज़ेम्पिक” (Ozempic) दवा का असर बताया, तो कुछ ने कहा कि यह उनके ब्रेकअप के बाद का “रिवेंज बॉडी” है।

पढ़ें :- The Bads of Bollywood: क्या है शाहरुख खान के Secret Reel का राज ,आर्यन खान की सीरीज से है कनेक्शन

15 साल की उम्र से हूं कैमरे के सामने

अब तमन्ना भाटिया ने इन सभी चर्चाओं पर खुलकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह 15 साल की उम्र से काम कर रही हैं और कैमरे के सामने उनका जीवन बीता है, इसलिए वह कुछ भी छिपा नहीं सकतीं। उन्होंने बताया, “20 की उम्र तक मैं हमेशा स्लेंडर (पतली) बॉडी टाइप की थी। यह ट्रांज़िशन मेरे लिए नया नहीं है। शायद हिंदी बेल्ट के दर्शकों को यह नया लगे, लेकिन मैं करीब 100 फिल्मों में काम कर चुकी हूं और लोगों ने मुझे अलग-अलग बॉडी शेप्स में देखा है। मेरा बॉडी स्ट्रक्चर हमेशा से थोड़ा लीनर ही रहा है।

तमन्ना ने कहा कि एक महिला का शरीर हमेशा बदलता रहता है। हर पांच साल में हम खुद का नया वर्जन देखते हैं और सोचते हैं ‘अरे, अब मैं ऐसी दिखती हूं।’ कोविड के दौरान मेरे शरीर पर बहुत असर पड़ा। 20 की तरह वज़न बनाए रखना मुश्किल हो गया था। और मैं खाने की बहुत शौकीन हूं। मुझे चावल, रोटी, दाल सब पसंद है।

मैं अपने शरीर से शर्मिंदा नहीं, बल्कि गर्वित हूं

पढ़ें :- दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को भेजा नोटिस, सात दिन के अंदर मांगा जवाब

तमन्ना ने यह भी बताया कि फिटनेस जर्नी के दौरान उन्हें कैमरे के सामने रहना पड़ा और कभी-कभी वह खुद को लेकर असहज महसूस करती थीं। उन्होंने कहा कि कभी-कभी लगता था कि मेरा पेट बाहर दिख रहा है, लेकिन यह सामान्य है। हर महिला अपने साइकिल के दौरान महसूस करती है कि उसका शरीर बदल रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मेरे कर्व्स कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि मैं सिंधी हूं। मेरी हिप और कमर मेरी हड्डियों की बनावट का हिस्सा हैं। मैं कभी भी ग्लोबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करूंगी, क्योंकि भारतीय होना अपने आप में एक खूबसूरती है। दुनिया को हमारे कर्व्स पसंद हैं और अब समय आ गया है कि हम खुद भी उन्हें अपनाएं।

इंडियन ब्यूटी बनना एक एस्पिरेशनल चीज

तमन्ना ने कहा कि कि अब वक्त है जब महिलाएं खुद के शरीर को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि इंडियन ब्यूटी बनना एक एस्पिरेशनल चीज है। हमें अपने शरीर पर शर्म नहीं, बल्कि गर्व होना चाहिए। तमन्ना भाटिया का यह बयान न सिर्फ उनके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन की सच्चाई बताता है, बल्कि उन तमाम महिलाओं को भी प्रेरित करता है जो अपने शरीर के बदलाव को लेकर असहज महसूस करती हैं। एक्ट्रेस ने यह साफ कर दिया है कि सुंदरता किसी एक मापदंड से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति से तय होती है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Delhi Police Alert : रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट पर बढ़ी सुरक्षा, यात्रा से पहले सभी यात्री जरूर पढ़ लें दिल्ली पुलिस की ये एडवाइजरी

Delhi Police Alert : रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट पर बढ़ी सुरक्षा, यात्रा...

भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करने वालों की निंदा

भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करने वालों की...

CISCE Exam 2026 Date Sheet : 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से, देखें कब होगा कौन सा पेपर?

CISCE Exam 2026 Date Sheet : 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी...

सुंदरता किसी मापदंड से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति से तय होती है : तमन्ना भाटिया

सुंदरता किसी मापदंड से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति से तय होती...

रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड की विजय देवरकोंडा ने की तारीफ

रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड की विजय देवरकोंडा ने की तारीफ

दिल्ली आतंकी हमला मामले में मोदी सरकार मजबूत स्टैंड ले, हम उनके साथ खड़े हैं : पवन खेड़ा

दिल्ली आतंकी हमला मामले में मोदी सरकार मजबूत स्टैंड ले, हम उनके...