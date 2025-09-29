बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगाया बड़ा आरोप

बिहार में नवंबर के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। सभी दल चुनाव जीतने के लिए नई- नइ्र घोषण कर रही है। इसी बीच जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए है। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पर गौतम-शिल्पी मर्डर केस में संलिप्त होने का आरोप लगाया है।
पटना। बिहार में नवंबर के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। सभी दल चुनाव जीतने के लिए नई- नइ्र घोषण कर रही है। इसी बीच जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर (Jan Suraj Party chief Prashant Kishor) ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (Deputy CM Samrat Chaudhary) पर गंभीर आरोप लगाए है। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पर गौतम- शिल्पी मर्डर केस में संलिप्त होने का आरोप लगाया है।
जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गौतम-शिल्पी मर्डर केस में उनकी संलिप्ता बताई है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी का नाम लेकर कहा कि वह खुद इस मामले में अपनी संलिप्ता बता दें यह बेहतर होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि वह अपने अगले प्रेस कॉफ्रेंस में पूरे मामले से जुड़े साक्ष्य को जारी करेंगे। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी से इस्तीफा लेने की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर डिप्टी सीएम से इस्तीफा नहीं लेते है तो जन सुराज के लोग राज्यपाल से मिलकर सम्राट चौधरी को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। इसको बाद भी सम्राट चौधरी को मंत्री पद से नहीं हटाया जाता है तो हम लोग सड़क पर उतर प्रदर्शन करेंगे।