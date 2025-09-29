  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगाया बड़ा आरोप

बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगाया बड़ा आरोप

बिहार में नवंबर के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। सभी दल चुनाव जीतने के लिए नई- नइ्र घोषण कर रही है। इसी बीच जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए है। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पर गौतम-शिल्पी मर्डर केस में संलिप्त होने का आरोप लगाया है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। बिहार में नवंबर के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। सभी दल चुनाव जीतने के लिए नई- नइ्र घोषण कर रही है। इसी बीच जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर (Jan Suraj Party chief Prashant Kishor) ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (Deputy CM Samrat Chaudhary) पर गंभीर आरोप लगाए है। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पर गौतम- शिल्पी मर्डर केस में संलिप्त होने का आरोप लगाया है।

पढ़ें :- देश में 'नफरत की राजनीति' के खिलाफ तुषार गांधी ने नागपुर में शुरू की संविधान सत्याग्रह पदयात्रा

जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गौतम-शिल्पी मर्डर केस में उनकी संलिप्ता बताई है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी का नाम लेकर कहा कि वह खुद इस मामले में अपनी संलिप्ता बता दें यह बेहतर होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि वह अपने अगले प्रेस कॉफ्रेंस में पूरे मामले से जुड़े साक्ष्य को जारी करेंगे। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी से इस्तीफा लेने की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर डिप्टी सीएम से इस्तीफा नहीं लेते है तो जन सुराज के लोग राज्यपाल से मिलकर सम्राट चौधरी को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। इसको बाद भी सम्राट चौधरी को मंत्री पद से नहीं हटाया जाता है तो हम लोग सड़क पर उतर प्रदर्शन करेंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगाया बड़ा आरोप

बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर...

यूपी अब 'बीमारू' राज्य नहीं, यह भारत के विकास इंजनों में से एक है : सीएम योगी

यूपी अब 'बीमारू' राज्य नहीं, यह भारत के विकास इंजनों में से...

Bareilly Riot : मौलाना तौकीर के करीबी डॉ. नफीस का मार्केट सील, पुलिस का हाथ काटने की दी थी धमकी

Bareilly Riot : मौलाना तौकीर के करीबी डॉ. नफीस का मार्केट सील,...

जातिवादी-परिवारवादी राजनीति नहीं बल्कि विकास हमारा एजेंडा होना चाहिए, यही वर्तमान और भविष्य को संवारेगा: सीएम योगी

जातिवादी-परिवारवादी राजनीति नहीं बल्कि विकास हमारा एजेंडा होना चाहिए, यही वर्तमान और...

Weather Update: दिल्ली में उमस भरी गर्मी तो मुंबई में झमाझम बारिश , IMD ने बताया कब से बदलेगा मौसम का मिजाज

Weather Update: दिल्ली में उमस भरी गर्मी तो मुंबई में झमाझम बारिश...

I love Mohammad: मौलाना तौकीर रजा के 77 लोगों ने उपद्रव के लिए जुटाई थी भीड़, एक पार्षद गया जेल, चार अभी बाकी

I love Mohammad: मौलाना तौकीर रजा के 77 लोगों ने उपद्रव के...