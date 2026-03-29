इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फैस्टिवल में बंगाली फिल्म पुरतावन की हुई स्क्रीनिंग, दिग्गज स्टार शर्मिला टैगोर ने निभाया मां का रोल

नई दिल्ली। अभिनेत्री और प्रोड्यूसर रितुपर्णा सेनगुप्ता ने बंगाली फ़िल्म पुरतावन में दिग्गज स्टार शर्मिला टैगोर के साथ काम करने के अपने अनुभव को एक सौभाग्य बताया है। इसके साथ ही दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल (IFFD) में फ़िल्म की स्क्रीनिंग पर गर्व भी ज़ाहिर किया है। इस कोलैबोरेशन के बारे में बात करते हुए, सेनगुप्ता ने टैगोर की हमेशा बनी रहने वाली गरिमा और प्रोफ़ेशनलिज़्म की तारीफ़ की। उन्होने बताया कि 80 साल की उम्र में भी वे अपने काम के प्रति कितनी समर्पित हैं। उन्होंने इस दिग्गज एक्ट्रेस को शालीन, जोशीली और ज़मीन से जुड़ी हुई बताया और कहा कि सेट पर उनकी मौजूदगी से एक अपनापन और मार्गदर्शन मिलता था, खासकर मुश्किल निजी पलों के दौरान।

अभिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प बात है क्योंकि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में हूं। IFFD एक बहुत ही शानदार इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मेरी फ़िल्म पुरतावन की स्क्रीनिंग यहां हो रही है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए टैगोर के जुड़ने को एक अहम पड़ाव भी बताया और कहा कि इस फ़िल्म के ज़रिए एक्ट्रेस 14 साल के अंतराल के बाद बंगाली सिनेमा में वापसी कर रही हैं। फिल्म पुरतावन एक मां-बेटी की कहानी है, जिसमें सेनगुप्ता ने टैगोर के सामने बेटी का किरदार निभाया है। यह फ़िल्म मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों, जैसे कि डिमेंशिया को दिखाती है और इंसानी रिश्तों पर फ़ोकस करती है। सेनगुप्ता ने फ़िल्म के गहरे अर्थ पर ज़ोर दिया और इसे एक ऐसी भारतीय कहानी बताया जिसकी प्रासंगिकता पूरी दुनिया के लिए है, भले ही यह बंगाली भाषा और संस्कृति पर आधारित हो। टैगोर के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के बारे में बताते हुए, सेनगुप्ता ने कहा कि दिग्गज एक्ट्रेस स्क्रिप्ट की संवेदनशीलता से बहुत प्रभावित हुईं और उन्होंने साथ काम करने की इच्छा ज़ाहिर की। उन्होंने टैगोर को एक बहुत ही सोच-समझकर फ़िल्में चुनने वाली कलाकार बताया और कहा कि उनका इस प्रोजेक्ट के लिए राज़ी होना पूरी टीम के लिए गर्व की बात है। तब से इस फ़िल्म को कई इंटरनेशनल फ़ेस्टिवल्स में पहचान मिली है और इसे कई अवॉर्ड भी मिले हैं। तो यह हमारे लिए एक सम्मान की बात है। वह यहां उद्घाटन के लिए आई थीं और उन्हें स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी।