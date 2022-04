महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से संवाद करने के बजाय लड़ना बेहतर है : फडणवीस

मुंबई। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने सोमवार को प्रेस काफ्रेंस कर कहा कि हमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल (Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil) से आज सर्वदलीय बैठक का निमंत्रण मिला, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है, उसे देखते हुए हम नहीं गए। हिटलर की भूमिका किसी ने ली है, तो संवाद करने के बजाय लड़ना बेहतर है।

देवेंद्र फडणवीस कहा कि ऐसे में गृह मंत्री की बैठक में जाने का क्या फायदा? मुंबई में जो कुछ भी हो रहा है वो सीएम के इशारे पर हो रहा है। ऐसे में अगर आज की बैठक में खुद सीएम मौजूद नहीं हैं तो इसका क्या फायदा? देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि इस तरह के हमले करके वे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई को रोक देंगे, तो यह उनकी गलती है। बीजेपी नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है। हाईकोर्ट उन मामलों को फर्जी बता रहा है तो हाईकोर्ट से ही सवाल कर रहे हैं?

फडणवीस ने कहा कि किसी भी जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना राजद्रोह है क्या?

अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Independent MP from Amravati Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Former Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis ) ने आज उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला है। फडणवीस ने राणा दंपती की गिरफ्तारी को गलत ठहराया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। फडणवीस ने कहा कि किसी भी जगह पर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ पढ़ना राजद्रोह है क्या? उन्होंने मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया और कहा कि नवनीत राणा (Navneet Rana)को पीने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है और उन्हें टॉयलेट जाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अराजकता की स्थिति बनी हुई है।

महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition in Maharashtra and BJP Leader Devendra Fadnavis) ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला (Union Home Secretary Ajay Kumar Bhalla) को पत्र लिखकर भाजपा नेता किरीट सोमैया (BJP leader Kirit Somaiya) की कार पर कथित रूप से शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के संबंध में कड़ी कार्रवाई की मांग की है।