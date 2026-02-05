  1. हिन्दी समाचार
  3. Bharat Taxi Launch :  को-ऑपरेटिव टैक्सी सर्विस ‘भारत टैक्सी ऐप’ लॉन्च , यात्रियों मिलेगी राहत

. देश की पहली को-ऑपरेटिव टैक्सी सर्विस 'भारत टैक्सी ऐप' आज आधिकारिक तौर लॉन्च हो गई है । आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में भारत टैक्सी को ऑफिशियली लॉन्च किया है। 

By अनूप कुमार 
Updated Date

