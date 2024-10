पूर्व सांसद जयाप्रदा को बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन के एक और मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया बरी

यूपी के रामपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने पूर्व सांसद व फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा (Former MP and film actress Jayaprada) को आचार संहिता उल्लंघन (Code of Conduct Violation) के एक और मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।