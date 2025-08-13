Bigg Boss 19 : द ट्रेटर्स’ फेम रैपर ने ठुकराया Bigg Boss 19 का ऑफर, शो पर आया नया अपडेट

  1. हिन्दी समाचार
मस रियेलिटी शो बिगबॉस 19 को लेकर लोगों  में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अब इसे लेकर बड़ी खबर आई हैं। बीते  दिन खबर आई थी अनुपमा के एक्टर ने बिगबॉस के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। बता दें की करण जौहर के शो ‘द ट्रेटर्स’ फेम फेमस रैपर रफ्तार ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है।

रफ्तार ने ठुकराया बिगबॉस का ऑफर

बिग बॉस 19 के मेकर्स ने ‘द ट्रेटर्स’ के कई सेलेब्स को अप्रोच किया था। इसमें पूरव झा, एलनाज नौरोजी, अपूर्वा मुखीजा और रफ्तार का नाम शामिल था। पूरव और एलनाज पहले ही बिग बॉस 19 के ऑफर को ठुकरा चुके थे। अब लेटेस्ट अपडेट है कि रैपर रफ्तार ने भी मेकर्स के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। इस बात की अनाउंसमेंट उन्होंने खुद ही एक पोस्ट के जरिए की है।

इंस्टा स्टोरी पर दिया अपडेट

रैपर रफ्तार ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वह बिग बॉस 19 का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। पोस्ट में उन्होंने बिग बॉस 19 के साथ बड़ा सा NO लिखा है। दूसरी तरफ biggboss.tazakhabar ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में अपडेट दिया है कि रफ्तार सलमान खान के शो का हिस्सा नहीं बन रहे हैं।

