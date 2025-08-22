Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई सामने, जानें प्रीमियर से जुड़े सभी अपडेट्स

फेमस टीवी शो बिगबॉस 19 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शो को लेकर आय दिन नए नए अपडेट आते रहते हैं।इस शो का प्रीमियर 24 अगस्त से कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा। तीन दिन बाद बिग बॉस की आवाज दर्शकों के घरों में सुनाई देगी। वहीं फैन कन्फ़र्म कंटेस्टेंट्स जानने के लिए बेताब हैं तो बता दें की इसकी लिस्ट आ गयी है। आज हम आपको प्रीमियर की टाइमिंग क्या होगी? शो की थीम वगैरह से जुड़े सभी अपडेट्स हम आज आपके लिए लेकर आए हैं।
बिग बॉस 19 में दिख सकते हैं ये सेलेब्स
आज शूट होंगे कंटेस्टेंट्स के प्रोमो
बिगबॉस तक की रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस 19 के ग्रैंड प्रीमियर के लिए आज शूटिंग की जाएगी। शो में आने वाले सेलेब्स की आज डांस परफॉर्मेंस शूट की जाएगी। वहीं सलमान खान अगले दिन यानी कल प्रीमियर एपिसोड की शूटिंग करेंगे। मेकर्स ने बिग बॉस 19 का प्रोमो पहले ही रिलीज कर दिया है। इस बार की थीम पॉलिटिकल होने वाली है। यानी कि घर में इस बार घरवालों की सरकार होगी।
कब और कहां देख पाएंगे शो?
बता दें कि बिग बॉस 19 कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा, जबकि जियो हॉटस्टार पर एपिसोड को रात 9 बजे स्ट्रीम किया जाएगा। मेकर्स ने यह भी बता दिया है कि इस बार बिग बॉस में कैप्टन का चुनाव नहीं किया जाएगा बल्कि घरवालों को दो टीम में बांटा जाएगा। कंटेस्टेंट्स अपनी-अपनी टीम से दो कंटेस्टेंट्स को चुनेंगे जिनके बीच वोटिंग होगी। जो जीतेगा वही घर का नया नेता होगा