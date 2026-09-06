Bigg Boss 20 Live : बिग बॉस 20 रियलिटी शो आज से होगा शुरू, कुछ ही देर में सलमान करवाएंगे घरवालों से मुलाकात

रियलिटी शो 'बिग बॉस' 20वां सीजन आज छह सितंबर से शुरू हो रहा है। दर्शकों में जबर्दस्त उत्साह है। सलमान खान एक बार फिर बतौर होस्ट नजर आएंगे। जल्द ही इस बार शो के प्रतिभागियों से रूबरू कराया जाएगा। कुछ नए नियमों और नई थीम के साथ शो का सफर बस कुछ देर में शुरू होगा।
मुंबई। रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ 20वां सीजन आज छह सितंबर से शुरू हो रहा है। दर्शकों में जबर्दस्त उत्साह है। सलमान खान एक बार फिर बतौर होस्ट नजर आएंगे। जल्द ही इस बार शो के प्रतिभागियों से रूबरू कराया जाएगा। कुछ नए नियमों और नई थीम के साथ शो का सफर बस कुछ देर में शुरू होगा। दर्शकों के बीच रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ की खूब लोकप्रियता रही है।