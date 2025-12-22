  1. हिन्दी समाचार
  3. सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान, कहा- कोडिन कफ सिरप से राज्य में नहीं हुई एक भी मौत, सपा सरकार में बांटे गए थे लाईसेंस

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार विधानसभा में बताया कि राज्य में कोडाइन-आधारित कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। उन्होने कहा कि इस मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसम मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के नाम सामने आ सकते है।

Satish Singh 
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath) ने सोमवार विधानसभा में बताया कि राज्य में कोडिन -आधारित कफ सिरप (Codeine-based cough syrup) से कोई मौत नहीं हुई है। उन्होने कहा कि इस मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) के तहत सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसम मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के नाम सामने आ सकते है।

सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडिन  कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। इस मामले में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह मामला कोर्ट में जीत लिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े थोक विक्रेता को जिसे एसटीएफ (STF) ने पकड़ है। उसे 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में लाइसेंस जारी किया था। अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने इस मामले में 79 केस दर्ज किए हैं, जिसमें 225 आरोपियों के नाम शामिल किए हैं। पुलिस ने 78 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उन्होंने बताया कि 134 फर्मों पर छापे मारे गए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। “मुझे लगता है कि अगर आप इस मामले की गहराई से जांच करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार, समाजवादी पार्टी से जुड़ा कोई नेता या व्यक्ति इसमें शामिल है।

हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इस पूरे मामले में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने यह लड़ाई लड़ी है और जीती है। इसमें शामिल लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इस मामले में कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा। चिंता मत करो, जब समय आएगा, तो बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी भी की जाएगी। तब शिकायत मत करना।”अखिलेश यादव पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि देश के अंदर दो नमूने हैं। एक दिल्ली में बैठता है और दूसरा लखनऊ में। जब भी देश में कोई चर्चा होती है, वे तुरंत देश छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे लगता है कि आपके बबुआ के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वह भी फिर से इंग्लैंड की यात्रा पर देश छोड़ देंगे और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे।

