  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Bihar Assembly Elections 2025 : JDU ने चिराग पासवान की सीटों पर उतारे उम्मीदवार, NDA में बढ़ा टकराव

Bihar Assembly Elections 2025 : JDU ने चिराग पासवान की सीटों पर उतारे उम्मीदवार, NDA में बढ़ा टकराव

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) को लेकर NDA गठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है। इसी बीच बुधवार को जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) LJP(RV) प्रमुख चिराग पासवान (Chirag Paswan) को आवंटित की गई कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) को लेकर NDA गठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है। इसी बीच बुधवार को जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) LJP(RV) प्रमुख चिराग पासवान (Chirag Paswan) को आवंटित की गई कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं।

पढ़ें :- बिहार विधानसभा चुनाव: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे चुनाव

यह कदम नीतीश कुमार (Nitish Kumar)की नाराजगी को दर्शाता है, जो मूल रूप से LJP को दिए गए सीटों के बंटवारे से असंतुष्ट थे। नीतीश की नाराजगी का मुख्य कारण NDA गठबंधन में LJP को दी गई सीटों की संख्या और उनकी गुणवत्ता है। नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का मानना है कि उनकी पार्टी JDU को गठबंधन में उचित हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, जबकि चिराग को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जा रहा है।

JDU की इस लिस्ट में कई पुराने और दिग्गज नेताओं पर भरोसा जताया गया है। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी को उनकी पुरानी सीट सराय रंजन से ही टिकट मिला है। इसके अलावा, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव और बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं।

बता दें कि जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने मुख्य रूप से गायघाट (Gayaghat), राजगीर (Rajgir), और सोनबरसा (Sonbarsa) सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में एकमा (Ekma) को भी शामिल किया गया है, जिससे कुल 3-4 सीटों पर विवाद है।

देखें JDU की पहली लिस्ट

पढ़ें :- नीतीश कुमार, भाजपा और चिराग पासवान से हैं नाराज! JDU उम्मीदवारों की लिस्ट जारी न होने की वजह आयी सामने

JDU ने बुधवार को 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें ये विवादित सीटें भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, सिकटा से संमृद्ध वर्मा का नाम तय है। NDA सीट बंटवारे के अनुसार, BJP और JDU को 101-101 सीटें, LJP(RV) को 29, जीतनराम मांझी की HAM को 6, और उपेंद्र कुशवाहा की RLSP को 6 सीटें मिलनी थीं, लेकिन JDU के इस फैसले से LJP की 29 में से कम से कम 3-4 सीटें प्रभावित हो गई हैं।

बता दें कि जीतनराम मांझी (Jitan Ram Manjhi) की HAM ने भी LJP की दो सीटों (मखदुमपुर और बोधगया) पर उम्मीदवार उतारे हैं। चिराग पासवान ने अपनी कुछ सीटों पर सिंबल जारी कर दिए हैं, लेकिन विवाद बढ़ने से NDA में तनाव है। BJP दिल्ली में मध्यस्थता की कोशिश कर रही है।

पढ़ें :- उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे की सीट हाथ से जाती देख भड़के! RLM ने नामांकन के बहिष्कार का किया ऐलान

यह विवाद NDA के भीतर सीट शेयरिंग की खींचतान का हिस्सा है। नीतीश कुमार को LJP को ज्यादा सीटें देने से आपत्ति थी, जबकि चिराग दानापुर, लालगंज जैसी मजबूत सीटें चाहते थे। BJP ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, लेकिन JDU का यह कदम गठबंधन को कमजोर कर सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का भारत में हुआ निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने दी वयक्त की शोक संवेदना

केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का भारत में हुआ निधन, प्रधानमंत्री...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में नक्सलियों ने पकड़ा दी AK-47 रायफल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में नक्सलियों ने पकड़ा दी AK-47 रायफल

VIDEO- संत प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वस्थ होने के लिए मुस्लिम मांग रहे हैं अल्लाह से दुआ, मोहब्बत की इसी मिट्टी को कहते हैं हिंदुस्तान

VIDEO- संत प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वस्थ होने के लिए मुस्लिम मांग...

युद्धविराम के बाद भी हमास इज़रायल को शव देने में भी कर रहा है धोखाधड़ी

युद्धविराम के बाद भी हमास इज़रायल को शव देने में भी कर...

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सेनिकों के आश्रितों को दिया बड़ा तोहफा

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सेनिकों के आश्रितों को दिया बड़ा तोहफा

VIDEO-अफगानी सैनिकों ने जवाबी ऑपरेशन में पाक टैंक पर कब्‍जा कर, चेकप्‍वाइंट किया तबाह, तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, बोला- खुदा के लिए...

VIDEO-अफगानी सैनिकों ने जवाबी ऑपरेशन में पाक टैंक पर कब्‍जा कर, चेकप्‍वाइंट...