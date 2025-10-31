Bihar Assembly Elections 2025 :  NDA का घोषणापत्र जारी, एक करोड़ नौकरियां से ‘मिशन करोड़पति’ तक, संकल्प पत्र में ये है खास

  1. हिन्दी समाचार
एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। एनडीए के घटक दल के नेताओं ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में राज्य के लोगों के लिए बड़े ऐलान किए हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

NDA Manifesto Bihar :  एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। एनडीए के घटक दल के नेताओं ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में राज्य के लोगों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और HAM(S) नेता जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और LJP-रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और अन्य ने NDA का ‘संकल्प पत्र’ जारी किया।

NDA के घोषणापत्र में सभी वर्गों खासकर महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए बड़े वादों की भी घोषणा की गई है। एक करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार दिया जाएगा और हर जिले में ‘मेगा स्किल सेंटर’ खुलेंगे। एनडीए का प्लान है कि बिहार को ‘मेगा स्किलिंग सेंटर’ के रूप में स्थापित किया जाए। संकल्प पत्र में वादा किया गया है कि पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और मेट्रो जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जाएं।

NDA के घोषणापत्र के बारे में सम्राट चौधरी ने कहा, ”21वीं सदी में बिहार का क्या महत्व हो सकता है, बिहार के सभी वर्गों को प्राथमिकता देते हुए हमलोगों ने कई संकल्प लिए हैं। हमलोगों ने 25 महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने का निर्णय लिया है। हर युवा को नौकरी और रोजगार देना, एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी रोजगार प्रदान करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है ताकि बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सकें।”बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रखंडों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। अगले पांच साल में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा।

बिहार में विधानसभा की 243 सीटों के लिए दो चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी। पहले चरण में विधानसभा की 121 सीटों पर वोट पड़ेंगे। जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

