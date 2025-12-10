घर में घुस कर बदमाशों ने जेडीयू नेता को गोलियां से भुना, मौके पर हुई मौत, ग्रामीणों में आक्रोश

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार में हत्याओं का दौर शुरु हो गया है। बेगूसराय जनपद में एक सत्ताधारी जेडीयू नेता की निर्मम हत्या कर दी गई। बीती रात जब जेडीयू नेता अपने डेरा पर सो रहे थे। इस दौरान असलहा धारी बदमाश आ गए और उन पर ताबड़तोड़ गोली बारी कर दी। जेडीयू नेता को तीन गोलियां लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस एक हत्यारोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

By Satish Singh 
Updated Date

पढ़ें :- ​शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन ही आग बबूला हुए सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी हुए नाराज

बिहार के बेगूसराय जनपद के छौड़ाही थाना क्षेत्र के पीरनगर गांव स्थित वार्ड नंबर-10 निवासी 37 वर्षीय नीलेश कुमार पुत्र रामबली महतो बीत रात खाना खाने के बाद घर से बाहर निकल डेरा पर सोने चले गए थे। वह रोजाना डेरा पर ही सोते थे। इस दौरान 9 असलहाधारी बदमाश उनके डेरा पर पहुंच गए और ताबतोड़ गोलियां उन पर चला दी। एक गोली उनके छाती में, दूसरी गर्दन और तीसरी गोली जा कर उनकी आंख के पास जा लगी। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो बदमाश असलहा लहराते हुए भाग खड़े हुए। परिजनों की सूचना पर छौड़ाही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक के पीता रामबली महतो ने बताया कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। हाल ही में विधानसभा चुनाव में बेटे ने जनता दल युनाईटेड (Janata Dal United) का जोर शोर से प्रचार किया था। पूर्व में वह जेडीयू को प्रखंड अध्यक्ष था और हाल ही में बेटे को पंचायत अध्यक्ष चुना गया था।

पिता रामबली ने बताया कि हत्या करने वालों में वह कुछ लोगों को पहचनाते है, जिनके नाम बृजेश कुमार, जय प्रकाश महतो, राजेश और रामप्रवेश है। पुलिस ने मौके पर एफएसल की टीम बुला कर साक्ष्य एकत्र किए है। वहीं मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी बृजेश कुमार को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है। वहीं जेडीयू नेता की हत्या के बाद से गांव में आक्रोश है। ग्रामीणों ने पुलिस की नाकामी को घटना के लिए जिम्मेदार बताया है। ग्रामीणों का आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है और पुलिस उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है।

