बिहार विधानसभा चुनाव: एनडीए में सीट बटवारे को लेकर नहीं हुई वार्ता पूरी- उपेंद्र कुशवाहा

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar assembly elections) को लेकर दिल्ली में एनडीए (NDA) की बैठक हो रही है। इस बैठक में सीट शेयरिंग और टिकट बटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। इसी बीच आरएलएम अ​ध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (RLM Chairman Upendra Kushwaha) ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होने कहा कि इधर- उधर की बातों पर चर्चा न करे। सीट बटवारे को लेकर अभी वार्ता पूरी नहीं हुई है। उनके इस बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे उठा पटक के बीच खुद गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने अब कमान संभाली है।

इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए। वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है। इंतजार कीजिए…! मीडिया में कैसे खबर चल रही है, मुझको नहीं पता। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए।#BiharElections2025 — Upendra Kushwaha (@UpendraKushRLM) October 11, 2025

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में घमाशाम मचा हुआ है। नमांकन शुरू हो चुके है, लेकिन अभी तक एनडीए में सीट बटवारा नहीं हुआ है। सीट बटवारे को लेकर दिल्ली में एनडीए की कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसकी कमान गृहमंत्री अमित शाह के हाथों में है। बैठक के बीच में ही आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान ने सियासी गर्मी ने बढ़ा दी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए। वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है। इंतजार कीजिए। एनडीए की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP National President JP Nadda) सहित एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के नेता मौजूद है। बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा खुश नहीं है। तीन दिन के मान मनौव्वल के बाद चिराग पासवान (Chirag Paswan) तो मान गए हैं। लेकिन जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) और उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग को लेकर खुश नहीं हैं।