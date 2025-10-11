  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. बिहार विधानसभा चुनाव: एनडीए में सीट बटवारे को लेकर नहीं हुई वार्ता पूरी- उपेंद्र कुशवाहा

बिहार विधानसभा चुनाव: एनडीए में सीट बटवारे को लेकर नहीं हुई वार्ता पूरी- उपेंद्र कुशवाहा

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में एनडीए की बैठक हो रही है। इस बैठक में सीट शेयरिंग और टिकट बटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। इसी बीच आरएलएम अ​ध्यक्ष ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होने कहा कि इधर- उधर की बातों पर चर्चा न करे। सीट बटवारे को लेकर अभी वार्ता पूरी नहीं हुई है। उनके इस बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar assembly elections) को लेकर दिल्ली में एनडीए (NDA) की बैठक हो रही है। इस बैठक में सीट शेयरिंग और टिकट बटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। इसी बीच आरएलएम अ​ध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (RLM Chairman Upendra Kushwaha) ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होने कहा कि इधर- उधर की बातों पर चर्चा न करे। सीट बटवारे को लेकर अभी वार्ता पूरी नहीं हुई है। उनके इस बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे उठा पटक के बीच खुद गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने अब कमान संभाली है।

पढ़ें :- इंडिया गठबंधन और एनडीए में कई सीटोंं पर नाम तय, देखे लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में घमाशाम मचा हुआ है। नमांकन शुरू हो चुके है, लेकिन अभी तक एनडीए में सीट बटवारा नहीं हुआ है। सीट बटवारे को लेकर दिल्ली में एनडीए की कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसकी कमान गृहमंत्री अमित शाह के हाथों में है। बैठक के बीच में ही आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान ने सियासी गर्मी ने बढ़ा दी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए। वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है। इंतजार कीजिए। एनडीए की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP National President JP Nadda) सहित एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के नेता मौजूद है। बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा खुश नहीं है। तीन दिन के मान मनौव्वल के बाद चिराग पासवान (Chirag Paswan) तो मान गए हैं। लेकिन जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) और उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग को लेकर खुश नहीं हैं।

पढ़ें :- पवन सिंह नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, जानिए क्यों पीछे हटे भोजपुरी स्टार

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बड़े भाई रेप केस में गिरफ्तार, कांग्रेस, बोली-अब तो नारा देना पड़ेगा ‘बीजेपी से बेटी बचाओ’

हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बड़े भाई रेप केस में गिरफ्तार, कांग्रेस,...

VIDEO: उत्तर प्रदेश की महिला ने 48 साल में पहली बार देश के लिए जीता मिसेज यूनिवर्स का खिताब, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दी बधाई

VIDEO: उत्तर प्रदेश की महिला ने 48 साल में पहली बार देश...

बिहार विधानसभा चुनाव: एनडीए में सीट बटवारे को लेकर नहीं हुई वार्ता पूरी- उपेंद्र कुशवाहा

बिहार विधानसभा चुनाव: एनडीए में सीट बटवारे को लेकर नहीं हुई वार्ता...

छठ महापर्व पर 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेने फिर भी नहीं मिल रहा है कंफर्म टिकट

छठ महापर्व पर 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेने फिर भी नहीं...

बाइक शोरूम मालिक हत्याकांड मामले में फरार चल रही पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय राजस्थान से गिरफ्तार, हत्या की बताई ये वजह

बाइक शोरूम मालिक हत्याकांड मामले में फरार चल रही पूर्व महामंडलेश्वर पूजा...

Mob Lynching : दलित हरिओम के परिवार को योगी सरकार ने दी 14 लाख की आर्थिक मदद , मंत्री बोले- जल्द मिलवाएंगे CM से

Mob Lynching : दलित हरिओम के परिवार को योगी सरकार ने दी...