बिहार विधानसभा चुनाव: मतगणना से पहले तेजस्वी यादव ने की पार्टी के उम्मीदवारों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की 14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव (Rashtriya Janata Dal leader Tejashwi Yadav) ने पार्टी के उम्मीदवारों ने जिला स्तर पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की। बैठक में मतगणना से संबंधित दिशा-निर्देशों और मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों पर गहन चर्चा हुई। कथित चुनावी कदाचार के आरोप को दोहराते हुए राजद नेता ने कहा कि पार्टी बिहार के लोगों के साथ सतर्क, सावधान और किसी भी तरह की अनुचित असंवैधानिक गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम जागरूक, उत्साह, आशा और विश्वास के साथ तैयार है।

महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि बीती रात पार्टी उम्मीदवारों और जिला संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतगणना से संबंधित दिशा-निर्देशों और मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों पर गहन चर्चा हुई। देश में दो दशकों में यह पहला विधानसभा चुनाव है जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद आयोजित किया गया। किसी भी असंवैधानिक गतिविधि से निपटने के लिए तैयार रहने की बात करते हुए राजद नेता ने कहा कि लोकतंत्र की जन्मभूमि बिहार की न्यायप्रिय जनता और बिहार व संविधान से प्रेम करने वाले सभी सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता सजग, सतर्क और किसी भी अनुचित असंवैधानिक गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम, जागरूक और उत्साह, आशा और विश्वास के साथ तैयार हैं। उनके पोस्ट में आगे कहा कि बिहार और बिहारी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।