Bihar BJP List: भाजपा ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, देखिए किसको कहां से मिला टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है।

By शिव मौर्या 
Bihar BJP List: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही भाजपा ने बेतिया से रेणु देवी, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्यामबाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल, रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद, बथनाहा (अजा) अनिल कुमार राम और परिहार से गायत्री देवी को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही, तारापुर से सम्राट चौधरी, मुंगेर से कुमार प्रणय, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया है।

