Bihar BJP state president : संजय सरावगी बने बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष , जानिए सियासी सफर

Bihar BJP state president: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए दरभंगा शहरी से विधायक संजय सरावगी को प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश नियुक्त किया है। वे संजय जायसवाल की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। सरावगी पहले भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। वरिष्ठ नेता संजय सरावगी दरभंगा सदर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सरावगी ने विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के उम्मीदवार उमेश साहनी को 24,593 वोटों से हराया था।

संजय सरावगी का लंबा राजनीतिक अनुभव है और उन्हें संगठन में जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाला नेता माना जाता है। इस बदलाव से बिहार भाजपा के भीतर कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने की उम्मीद है। वैश्य समुदाय से आते हैं जो BJP का कोर वोटर है. मिथिलांचल में पार्टी का चर्चित और पुराना चेहरा है।