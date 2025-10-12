  1. हिन्दी समाचार
  Bihar Election 2025 : तेज प्रताप यादव ने अब छोटे भाई तेजस्वी को किया अनफॉलो, कल उतारेंगे अपने प्रत्याशी

Bihar Election 2025 : तेज प्रताप यादव ने अब छोटे भाई तेजस्वी को किया अनफॉलो, कल उतारेंगे अपने प्रत्याशी

राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के बड़े बेटे व पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हेंडल एक्स से अनफॉलो कर दिया है। अब उनकी फॉलोइंग लिस्ट में अब केवल पांच लोगों के नाम हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के बड़े बेटे व पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हेंडल एक्स से अनफॉलो कर दिया है। अब उनकी फॉलोइंग लिस्ट में अब केवल पांच लोगों के नाम हैं। इनमें तीन परिवार से पिता लालू यादव (Lalu  Yadav) , मां राबड़ी देवी और एक बहन राज लक्ष्मी यादव को फॉलो कर हैं। इससे पहले पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव अपनी बड़ी बहन मीसा यादव और हेमा यादव को भी अन फॉलो कर चुके हैं।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब से लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने उन्हें परिवार और पार्टी से निष्कासित किया है। तब से वह लगातार अपने परिवार से दूरी बनाते जा रहे हैं। हाल के दिनों में कई ऐसे बयान सामने आए, जिससे साफ लगता है कि वह अपने छोटे भाई को निशाना बना रहे हैं। गुरुवार को तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने जब हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का एलान किया तो तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कह था कि पहले राजद की सरकार बने तो। बता दें कि जनशक्ति जनता दल (JJD) 13 अक्तूबर (सोमवार) को बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व नेता तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने शनिवार को यह जानकारी दी।

इस मौके पर तेज प्रताप ने कहा कि मैं 13 अक्तूबर को अपने उम्मीदवारों की घोषणा करूंगा। परसों जोरदार एलान होग। मैं महुआ से चुनाव लड़ूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अन्य पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सब लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। बता दें कि राजद से निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav)  ने जनशक्ति जनता दल (JJD) की स्थापना की। वर्तमान में महुआ विधानसभा सीट राजद के नेता मुकेश कुमार रौशन के पास है, और इसी सीट से तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav)  चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं।

प्रेम कुमार को वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी के रूप में उतारा

इससे पहले शनिवार को तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav)  ने गयाजी के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वजीरगंज से प्रेम कुमार को पार्टी प्रत्याशी के रूप में उतारने की घोषणा की। तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav)  के अंदाज में मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि युवा हो, नौजवान हो ज्यादा चिल्लाओगे तो नस फट जाएगा। उन्होंने मंच से ही प्रत्याशी को हाथ जोड़ने को कहा।

