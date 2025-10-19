Bihar election: 23 अक्टूबर से PM मोदी बिहार में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभा, एक दिन में करेंगे तीन-तीन जनसभाओं को संबोधित

Bihar election: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। NDA गठबंधन और महागठबंधन के नेताओं ने अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी क्रम में अब NDA उम्मीदवारों के लिए 23 अक्टूबर से PM मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरे चुनाव में PM मोदी चार दिन सूबे को देंगे और प्रतिदिन तीन-तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

PM मोदी की जनसभाओं का आगाज 23 अक्टूबर को सासाराम से होगा। इसी दिन PM मोदी गया और भागलपुर में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के रणनीतिकारों के मुताबिक पीएम इसके बाद 28 अक्टूबर को मिथिलांचल और राज्य की राजधानी का रुख करेंगे।

इस क्रम में दरभंगा, मुजफ्फरपुर में जनसभाओं को संबोधित करने के बाद पटना में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर तीन दिन के ब्रेक के बाद PM एक नवंबर को पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर छपरा में और प्रथम चरण की प्रचार की आखिरी तारीख के पहले 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, अररिया और सहरसा में जनसभाओं को संबोधित करें।

वहीं दूसरी महागठबंधन में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। राहुल गांंधी की रैली को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसके कारण उम्मीदवारों काफी संशय में हैं।